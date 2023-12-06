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«Мегафон» разогнал интернет в Заречном

«Мегафон» установил новое телеком-оборудование в третьем по величине городе Пензенской области. В результате модернизации сети в многоквартирных домах увеличилась емкость мобильной связи, а скорость интернета выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты компании провели работы в спальном микрорайоне Заречного: здесь находятся девятиэтажки, две школы, детский сад и торговый центр. Инженеры «Мегафона» установили современное оборудование и задействовали частоты LTE 1800, 2600 МГц. Эти диапазоны обеспечивают максимальное проникновение сотового сигнала в здания со множеством перегородок.

По результатам замеров, сделанных инженерами оператора, средняя скорость передачи данных сейчас составляет порядка 70 Мбит/с, а самая высокая — 100 Мбит/c. Этого достаточно, чтобы без задержек пользоваться всеми цифровыми сервисами: скачивать информацию, смотреть фильмы, слушать музыку в потоковом формате.

«Заречный — это компактный город, в котором проживает около 60 тыс. человек. Несмотря на достаточно развитую инфраструктуру, чтобы весело провести время с семьей или друзьями, купить оригинальные вещи или освоить новое хобби, необходимо выезжать в столицу. Благодаря мобильному интернету 4G абоненты могут общаться с родными по видеосвязи и обмениваться фото, а также изучать дистанционные курсы, заказывать любые товары буквально за секунды, посещать онлайн-выставки или экскурсии», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 75,8 млн клиентов.

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