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В спальном районе Пензы появились новые объекты связи

Жители сотни домов в Октябрьском районе столицы региона оценили быструю загрузку онлайн-сервисов. «МегаФон» запустил дополнительное цифровое оборудование в частном секторе города. Это позволило расширить емкость сети LTE и увеличить скорость мобильного интернета на 50%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры построили инфраструктуру, работающую в нескольких частотных диапазонах. Технические специалисты учли особенности застройки и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений. Теперь обладатели «зеленых» SIM-карт могут без задержек смотреть видео в высоком качестве, слушать музыку и делиться сотнями фотографий на максимальной скорости до 150 Мбит/с.

Нововведения ожидаемо привели к росту трафика. В январе 2025 г. пользователи в пределах действия телеком-оборудования прокачали 13 ТБ данных в Сети, что эквивалентно проведению 1200 стримов в формате 4K.

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Треть всех мобильных данных абоненты потратили на просмотр лент и переписку. Среди приложений для обмена сообщениями лидировал Telegram — 81% от общего трафика мессенджеров за последний месяц пришлось на этот сервис. «ВКонтакте» обошел конкурентов, занимая долю в 87% среди соцсетей. На специализированных видеохостингах и в цифровых кинотеатрах пензенцы расходовали в среднем 16% дата-информации.

«Чтобы онлайн‑серфинг оставался комфортным даже в периоды повышенной нагрузки, мы продолжаем в регионе модернизировать объекты инфраструктуры и строить новые. В прошлом году инженеры провели апгрейд, а также ввели в эксплуатацию свыше 150 базовых станций в крупных городах и малых населенных пунктах. Масштабные работы прошли и в столице — более высокие скорости интернета стали доступны в новых жилых комплексах Пензы и в частном секторе на окраине города», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

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