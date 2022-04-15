«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

ИТ-интегратор «Первый бит» выстроил сетевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербурге – 57 тыс. м2. Работают они беспрерывно, 24/7.

«Вкусвилл» не имеет собственных производств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных технологов занимается приемкой товара и отправкой его по магазинам.

Когда «Вкусвилл» обратился за помощью к «Первому биту», эти склады еще только строились. У компании было четыре потребности: бесшовный Wi-Fi и надежная локальная сеть; внутреннее и наружное видеонаблюдение; система допуска транспорта с распознаванием номеров (СКУД); система управления, мониторинга и аналитики сети.

Инженеры офиса «Бит.Wi-Fi» построили виртуальную модель склада, провели радиопланирование и подготовили схему оптимального размещения коммутаторов, точек доступа и видеокамер. Затем начался очный этап работы – прокладка кабелей, установка и настройка оборудования. Благодаря грамотно выбранному решению и тщательно проведенному планированию развертывание оборудования в московском распределительном центре заняло всего две недели.

Две главные особенности этого проекта – работа в сжатые сроки и обеспечение полной бесперебойности. Распределительные центры — это критически важные объекты, простой в работе которых может обернуться миллионными убытками. Важно, чтобы сеть Wi-Fi была полностью бесшовной – при комплектации заказов сотрудники могут перемещаться по всему складу (как пешком, так и на автопогрузчике), и их мобильные терминалы сбора данных (ТСД) должны безотказно работать в любой точке помещения.

«На распределительном центре в повседневных процессах очень важна бесперебойная работа Wi-Fi. Это обеспечивает оперативный обмен данными, необходимыми для работы РЦ. Поэтому нам было важно настроить эту систему на первоначальных этапах и быть уверенными в стабильности ее работы», – отметил руководитель распределительного центра «Вкусвилла» Владимир Кулаков.

«Первому биту» удалось построить систему, полностью защищенную от форс-мажоров.

Благодаря шахматной расстановке точек доступа бесшовность покрытия быстро восстанавливается даже при «падении» одного из коммутаторов. При сбое в работе ядра в дело включится запасное, причем оба они одновременно подключены к двум источникам питания. Отключение контроллера на объектах вообще не заметят, ведь он нужен только для изменения конфигураций, а все управление роумингом, мощностью и каналами происходит локально, без выделенного контроллера. Список предусмотренных чрезвычайных ситуаций можно продолжать долго.

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«У нас может сломаться что угодно, но система продолжит работать. Пока жива хотя бы одна точка доступа и хоть один коммутатор в коммуникационном шкафчике, сеть будет жить», – сказал Алексей Елин, руководитель офиса «Бит.Wi-Fi».

После московского распределительного центра настала очередь склада в Санкт-Петербурге. На второй проект ушло меньше времени, чем могло бы, потому что моновендорная система, запущенная в Москве, легко и быстро масштабируется.

Для проекта использовали виртуальный контроллер Extreme VX 9000 с системой управления Extreme Management Center (XMC), который разместили в едином центре обработки данных сети «Вкусвилла». Благодаря такой схеме работы, для второго склада потребовалось лишь докупить дополнительные лицензии и установить необходимое оборудование, подключив его к уже работающему контроллеру.

В систему XMC входят модули аналитики сети и контроля доступа, а технология Extreme Extended Edge позволяет управлять целым объектом через единый интерфейс и конфигурационный файл. Это важно в том числе и с точки зрения масштабируемости – ведь чем проще проходит настройка, тем более сложные системы становится возможно выстроить.

По итогам проекта: построена надежная инфраструктура проводной и беспроводной сети на распределительных центрах в Москве (более 200 точек доступа) и в Санкт-Петербурге (более 150 точек доступа); организовано непрерывное внутреннее и наружное видеонаблюдение: Москва – более 500 камер, Санкт-Петербург – более 350 камер; на московском складе внедрена СКУД для автотранспорта – шлагбаумы для автомашин открываются автоматически: видеокамеры считывают их номера, информация обрабатывается и сверяется с «белым списком».