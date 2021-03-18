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Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр

Ритейл Логистика Интернет

Компания Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, заключила контракт на строительство нового складского комплекса в «Логопарке Софьино» в Подмосковье (девелопер – «АТ-недвижимость»). Комплекс в «Логопарке Софьино» общей площадью около 57 тыс. кв. м будет специально разработан под технические требования Lamoda, что позволит наиболее качественно хранить товары основных для Lamoda категорий – одежду, обувь, косметические средства, ювелирные изделия, товары для дома – и отправлять заказы клиентам с соблюдением самого высокого уровня сервиса.

Начало работы распределительного центра запланировано на 2022 г. Его открытие позволит создать до 1,5 тыс. рабочих мест. В перспективе площадь комплекса может быть расширена до 100 тыс. кв. м. Он сможет вмещать до 13 млн единиц товара.

В распределительном центре в «Логопарке Софьино» будут использованы современные системы автоматизации, в том числе впервые в России внедрена система Pocket Sorter, которая позволяет более гибко управлять движением товара в распределительном центре, а также является наиболее передовым техническим решением для операций с товарами категорий fashion и lifestyle.

«Lamoda динамично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставку заказов всем нашим клиентам, а также расширять для них ассортимент», – сказал Павел Тищенко, директор распределительного центра Lamoda.

Первый распределительный центр Lamoda общей площадью 57 тыс. кв. м расположен в «Логопарке Быково» того же девелопера. Он специально адаптирован под операции с основными категориями Lamoda и позволяет хранить до 10 млн единиц товаров.



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