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LogistiX разработала собственное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов

LogistiX и FIRST представили эффективное решение Put-to-light для быстрой комплектации заказов. Программно-аппаратный комплекс дешевле существующих аналогов, гибкий в установке и масштабировании. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Put-to-light / Pick-to-light – технология сортировки товара, которая помогает сделать процесс комплектации быстрым и безошибочным. Эти системы будут наиболее эффективны для складов с большим ассортиментом складских позиций (фармацевтические препараты, косметика, канцелярские товары, запчасти и т.п.) и интенсивным штучным отбором.

Система Put-to-light состоит из модуля хранения, который оснащен дисплеями с подсветкой. При считывании штрихкода на товаре индикация показывает место, в которое необходимо поместить эту единицу товара. Таким образом, сотрудник склада быстро и без ошибок сможет распределять товары по ячейкам, одновременно отбирая товар сразу для нескольких заказов. Аналитическая система сообщит о совершенной ошибке и не позволит взять некорректный товар. Для дополнительного контроля могут применяться тензо-датчики.

Pick-to-light имеет обратный процесс. Световой индикатор показывает те места, откуда необходимо произвести отбор товара, табло с количеством подсказывает, сколько именно надо отобрать, а кнопки подтверждения и корректировки позволяют быстро подтвердить задание или зарегистрировать отклонение.

Преимущества технологии Put-to-light / Pick-to-light: Интеграция с любой WMS-системой через API. Легкость внедрения, работа с системой практически не требует обучения. Использование визуальной идентификации обеспечивает реакцию в несколько раз быстрее, чем голосовые технологии. Минимизация количества ошибок на 70-90% и повышение производительности до 200% при одновременной комплектации нескольких заказов. Быстрая окупаемость. Отслеживание состояния заказа и каждой ячейки в режиме реального времени.

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Группа компаний LogistiX – российский разработчик профессиональных систем управления складом, транспортом, производством на платформе LEAD.

FIRST – международный поставщик комплексных решений по оснащению складских и производственных помещений.

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