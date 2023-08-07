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LogistiX представила обновленный цифровой двойник склада

LogistiX представила обновленный цифровой двойник склада. Цифровой двойник склада Lead Sim – решение на базе игрового движка для построения высокоточных имитационных моделей в складской логистике. Оно помогает найти оптимальные решения без экспериментов на живом складе, спрогнозировать поведение логистической инфраструктуры и получить наглядное представление о работе склада в простой и безопасной для бизнеса форме.

Lead Sim позволяет осуществлять: оптимизацию операций на складе: находить слабые/узкие места, повышать эффективность процессов, сокращать пробеги техники и людей; оценку финансовых и технологических рисков при внедрении новых технологий/оборудования и проверке гипотез; нагрузочные тестирования: покажет реальную пропускную способность склада; проверку результатов проектирования: поможет избежать дорогостоящих ошибок еще на этапе строительства склада.

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Основная особенность цифрового двойника LogistiX Lead Sim – вычисления без программирования и высокая скорость и точность отработки сценариев, поскольку такая имитационная модель учитывает физические показатели объектов и процессов. За счет этого сокращаются влияющие на моделирование факторы и появляется возможность увидеть логические коллизии, например, такие как неправильная установка стеллажей и балок, узкие проходы, столкновение техники, неоптимальная скорость техники и тому подобное.

Применение Lead Sim вкупе с логистической экспертизой на пилотных проектах с 2020 по 2023 г. позволило добиться сокращения пробегов до 50%, оптимизировать персонал на 15%, до 25% увеличить производительность набора. В результате проекта на пивоваренной компании «Балтика» оптимизировали расстановку и использование оборудования на складе со сложной конфигурацией с существенным повышением производительности. В 2022 г. решение было существенно доработано и подготовлено к коммерческому запуску.

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