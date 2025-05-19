Ozon и SuperJob представили исследование рынка труда складской отрасли в 2025 году

Ozon и сервис по поиску работы SuperJob провели анализ рынка труда в складской отрасли, чтобы оценить текущие тенденции в сфере занятости, динамику оплаты труда и выявить наиболее востребованные профессии. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Ключевые тенденции на рынке труда: складская сфера постепенно насыщается

По данным исследования, количество вакансий в транспортно-логистической отрасли снизилось на 15% по сравнению с 2024 г., при этом число резюме выросло на 12%. Менее заметно снижение активности работодателей в Санкт-Петербурге и Подмосковье (минус по 8%), а число соискателей в большей степени выросло в Краснодарском крае (+18%), Республике Татарстан (+15%), Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях (плюс по 14%).

Спрос на квалифицированный складской персонал в целом остается на высоком уровне. Самыми востребованными на платформе SuperJob среди складских профессий являются комплектовщики, кладовщики и менеджеры по складской логистике. В топ-5 также входят грузчики и заведующие складами.

Ozon подтверждает, что набирает операторов склада и специалистов сортировочного центра. Они могут выполнять разные операции на складе и работать на участках упаковки, приемки, сортировки товара. Также маркетплейс находится в поиске курьеров, которые осуществляют доставку посылок в пункты выдачи заказов или по адресу покупателя.

Рост оплаты труда на складах: где и на сколько увеличились доходы сотрудников

Зарплатные показатели в отрасли демонстрируют положительную динамику. В Москве наибольший прирост за год зафиксирован у упаковщиков (+17%, медианная зарплата составляет 70 тыс. руб.) и грузчиков (+14%, 80 тыс. руб.). Оплата труда кладовщиков увеличилась на 13% и составила в среднем 85 тысяч рублей. Средняя оплата труда линейного складского персонала в Москве после вычета налогов колеблется от 70 до 85 тыс. руб. в зависимости от специальности. Начальники склада и менеджеры по складской логистике в среднем получают 110-120 тыс. руб. Их доход вырос на 9% и 10% соответственно.

Максимальная оплата труда линейного персонала может варьироваться от 100 до 150 тыс. руб., менеджера по складской логистике доходить до 180 тыс. руб., а заведующего складом — до 250 тыс. руб.

Региональные различия в оплате труда остаются существенными. Среди рассматриваемых городов меньший разрыв со столицей наблюдается в Санкт-Петербурге (средний уровень ниже на 17—18%), Екатеринбурге (ниже на 26—27%), Новосибирске и Красноярске (ниже на 30—32%), а также в Казани (ниже на 31—32%).

Как Ozon решает проблему нехватки персонала в зависимости от сезона

Ozon рассказал, как выстраивает систему подбора персонала с учетом сезонных факторов: в высокий сезон нагрузка на логистические комплексы растет, а значит требуется больше сотрудников — осенью ожидается рост спроса на услуги маркетплейса в три раза. Такой вопрос Ozon решает не в момент сильной нагрузки, а на протяжении всего года. Речь идет про усовершенствование процессов, налаживание цепочек поставок, улучшение мер безопасности, а также про разные форматы сотрудничества на склада. Это как штатные позиции, так и возможность брать отдельные задания через приложение Ozon Job. Платформенная занятость может быть удобна тем людям, которые хотят подработать на складе в свободное от основной деятельности время, а также самостоятельно формировать график работы.

Работа на складе, как правило, не требует наличия профессиональной экспертизы или опыта, поэтому может быть востребована как у молодежи в качестве подработки, так и у соискателей в возрасте от 40 лет. На текущий момент 60% работников складов Ozon — это кандидаты от 25 до 40 лет. А по 20% приходится на возраст 18—25 и 40—55 лет. Для более возрастных соискателей эта работа, как правило, уже является тяжелой с точки зрения физической нагрузки. В начале лета ожидается высокий спрос на сотрудников на складах маркетплейса в Казани, Зеленодольске, Хабаровске, Невинномысске, Уфе и Чапаевске, и Ozon планирует перераспределять трудовые ресурсы на эти объекты.

«Мы продолжаем развивать логистическую и транспортную инфраструктуру, чтобы каждый покупатель, даже из самых отдаленных поселений страны, где нет широкого выбора товаров оффлайн, мог быстро получить свой заказ. А продавцы — снизить стоимость доставки. Слаженную работу склада и эффективность складских операций – от приемки товара на склад до упаковки и отгрузки – обеспечивает каждый работник. Для нас важно предоставить им достойные условия труда — работу на территории современных логистических объектов с зонами для отдыха, с обучением основным операциям, достойной оплатой и удобным графиком», — сказал Руслан Эминов, директор по логистике Ozon.