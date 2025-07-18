WEB-портал в системе управления складом YARUS WMS

В 2025 году линейка продуктов YARUS расширилась еще одним полезным и эффективным решением для бизнеса, это универсальный (настраиваемый) интерфейс Web-портал, доступный в облаке для авторизованных пользователей YARUS.

Архитектура WEB-портала представляет собой выделенную информационную базу, в которую по заданным правилам мигрируют данные из всех WMS систем для каждого распределительного центра. В результате мы получаем портал-агрегатор всех необходимых данных и доступный всем авторизованным пользователям компании.

Архитектура WEB-портала YARUS

Потребность в данном инструменте актуальна для следующих отраслей бизнеса при условии наличия распределительных центров под управлением WMS системы:

Сеть розничных магазинов (различного профиля и назначения).

Коммерческий склад, 3PL оператор (оказывает услуги внешним поклажедателям).

WEB-портал YARUS позволяет автоматизировать следующие задачи:

Любой авторизованный сотрудник компании может в реальном времени получать информацию о статусе заказа и текущем местоположении ТС на карте, оперативно связаться с водителем ТС.

Пользовательский интерфейс WEB-портала YARUS

Единый центр документации, например, для хранения сертификатов соответствия и прочей разрешительной документации с возможностью печати.

Для 3PL операторов возможность предоставлять удаленный сервис своим клиентам (Поклажедателям) без организации сложной интеграции с личными кабинетами, по факту весь функционал WMS системы доступен в WEB-портале. Оформление заказов, просмотр остатков, получение актов сверки и прочее доступны уже «из коробки».

По результатам внедрения WEB-портала YARUS следует отметить следующие показатели эффективности:

Сокращение практически до нуля обращений на РЦ компании по информационным вопросам.

Исключение штрафов и санкций за непредставление регламентированной документации контролирующим органам на местах розничной торговли.

Наличие новых сервисов для развития компании (например, работа с транспортными компаниями).

Безопасность данного решения определяется двухфакторной аутентификацией и тем, что данные получаются в режиме реального времени и хранятся только на время активной сессии пользователя. Данный сервис предоставляется в рамках внедрения Базового модуля системы YARUS WMS.