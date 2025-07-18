Разделы

Штрих-М YaRUS WMS


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 WEB-портал в системе управления складом YARUS WMS 2
15.04.2025 Маркированная вода Честный знак под управлением YARUS WMS 3
18.10.2024 WMS-системы и тренды CeMAT RUSSIA 2024 1
03.05.2024 Специалисты YARUS WMS добились высокой производительности на open source платформе 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Штрих-М и организации, системы, технологии, персоны:

Штрих-М - YaRUS - Ярус Лтд 8 4
8657 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Yandex - Яндекс 7993 1
Microsoft Corporation 25001 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2547 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4277 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 526 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 478 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4356 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 791 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 860 1
Web-client - Веб-клиент 224 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 812 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5245 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 101 1
Application store - магазин приложений 1291 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 958 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 637 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 611 1
Маркировка - Marking 1160 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1197 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9663 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4333 1
Оцифровка - Digitization 4781 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 640 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5690 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 1
Google Android 14420 2
Linux - Debian GNU 510 1
Google Chrome - браузер 1611 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 118 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 132 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1698 1
Microsoft Windows 16070 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 909 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 90 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 789 1
Docker - Платформа распределённых приложений 393 1
Google Android Package Kit - APK 207 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 333 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 533 1
Reference - Референс 193 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1212 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3489 1
