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«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово

«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово площадью более 19 тыс м2. Объект находится в логопарке «Южные врата». Свои складские мощности маркетплейс использует для приемки товаров от продавцов, хранения и отгрузки. Расширение логистической сети повысит скорость доставки заказов до покупателей и упростит работу для партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Арендодателем выступила сеть по продаже спортивных товаров Desport, созданная на базе российских магазинов французской сети Decathlon.

Срок старта операционной деятельности планируется до 1 сентября 2025 г.

Ранее в 2025 г. «Яндекс Маркет» арендовал склад площадью 64 тыс. кв. метров, расположенный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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