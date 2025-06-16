«Абсолют» автоматизировал склады с TopLog WMS

Внедрение российского ПО повысило прозрачность логистики, ускорило выполнение складских операций и обеспечило компании возможность самостоятельно развивать и масштабировать WMS-систему. Об этом CNews сообщили представители компании «Топлог».

«Абсолют» — российский дистрибьютор бытовой техники, электроники и ИТ-продукции. Компания поставляет оборудование и комплектующие для сборки ПК и серверов, развивает собственные бренды в сегменте техники и электроники.

Внедрение системы управления складом TopLog WMS стало частью программы по импортозамещению и переходу на российские ИТ-решения. Одновременно с запуском WMS компания «Абсолют» внедряла новую корпоративную информационную систему на базе платформы «1С». Такой подход позволил сразу выстроить интеграцию между ключевыми процессами бизнеса.

Пилотным проектом для внедрения TopLog WMS стал складской комплекс в Московской области площадью 40 тыс. кв. м. Склад работает с высокой интенсивностью и разнородными грузами — в системе более 15 тыс. активных SKU. Приемка и отгрузка осуществляются круглосуточно через 36 ворот. Для управления таким ассортиментом необходим быстрый и точный учет, полная прозрачность складских операций на всех этапах и высокая производительность WMS, обеспечивающая бесперебойную работу даже при больших объемах обработки.

Внедрение и настройку TopLog WMS осуществляла проектная команда «Топлог» при участии ИТ-отдела заказчика. Перед интегратором стояла задача — заменить импортную WMS, переработать топологию склада, оптимизировать процессы с учетом новых уникальных операций и требований, улучшить прослеживаемость, а также оптимизировать пользовательские формы.

В рамках проекта был выполнен ряд системных доработок с учетом особенностей работы склада и реальных процессов компании.

Реализованы изменения, связанные с учетом и движением уникальных объектов — товаров с серийными номерами.

Оптимизировано использование групповых штрихкодов — серийные номера можно массово загружать из КИС и закреплять за паллетой или коробом для дальнейшей обработки.

Добавлена новая функциональность для ускорения и упрощения приемки однотипной продукции — так называемая пакетная приемка. Функция эффективна при работе с поставками большого объема монотовара или одинаковых позиций. Сотрудник указывает номенклатуру, количество принимаемых паллет, выбирает стандарт укладки, а затем одним нажатием на ТСД фиксирует прием всей партии, в данном случае 40-футового контейнера.

Настроена работа с товарами с учетом сроков годности, а также с товарами, для которых в рамках одного заказа применяются разные схемы товародвижения и обработки.

Для точного измерения и передачи в систему весогабаритных характеристик товаров настроена интеграция с весовым оборудованием «Инфоскан».

Склад работает с разными собственниками товара и оказывает услуги 3PL. Поэтому в WMS был настроен модуль биллинга, позволяющий автоматически учитывать и рассчитывать стоимость логистических операций по каждому поклажедателю и типу услуги.

Кроме того, установлен модуль управления мотивацией и KPI персонала, позволяющий рассчитывать сдельную оплату труда на основе выполненных операций.

Для оперативного контроля и принятия решений подключен модуль «Информационные панели» — дашборд с настроенными отчетами с ключевыми показателями, который выводится на большой экран и показывает текущую ситуацию на складе.

Внедрение TopLog WMS позволило компании «Абсолют» достигнуть поставленных целей: повысить точность и скорость складских операций, сократить количество ошибок на всех ключевых этапах и улучшить общий контроль над процессами.