Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди складского комплекса в Котовске

Объединенная компания Wildberries и Russ расширяет логистический объект в Котовске (Тамбовская область). Уже получено разрешение на ввод второй очереди логоцентра.

В рамках второй очереди компания введет в эксплуатацию 47 тыс. м2. Таким образом, общая площадь логистического центра составит 108 тыс. м2. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Расширение складских мощностей позволит увеличить места хранения товаров продавцов в 2,4 раза. Так, при полном запуске вместимость логистического комплекса составит более 54 млн товаров. Ввод новой очереди в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы.

На текущий момент, на складе уже хранится более 22 млн позиций, а ежедневно отгружается до 650 тыс. товаров по всей России. Также на складе будет установлен автоматический трехуровневый сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать около 1,4 млн единиц товара в сутки.

Расширение логоцентра имеет большое значение для региона – местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки на склад, сокращая расходы на логистику до других объектов. Это позволит увеличить обороты партнеров, а значит, повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране. Кроме того, наличие развитой складской инфраструктуры помогает продавцам быстрее и эффективнее организовывать транспортировку, хранение и доставку товаров. Логоцентр в Тамбовской области также сможет стать отправной точкой для заказов и в другие регионы.