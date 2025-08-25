Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы»

Компания «СофтБаланс» внедрила «1С: WMS» и автоматизировала учет маркируемых товаров на складе оптики «Наблюдательные Приборы» Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

Главное направление деятельности компании «Наблюдательные приборы» — реализация и обслуживание оптического оборудования. Поставки осуществляются по всей России.

В связи с введением обязательной маркировки для группы товаров «Фотоаппараты и лампы-вспышки», появилась необходимость внедрить на складе систему учета с расширенным специализированным функционалом, которая дополняла бы уже использующуюся в компании корпоративную систему учета «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11.

Для оптимизации работы с цифровыми кодами системы «Честный знак», а также повышения прозрачности всех складских операций, компанией «СофтБаланс» было предложено решение на базе программного продукта «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1.

Проект реализовывался на новом складе компании в Санкт-Петербурге площадью 1,5 тыс. кв. м. Количество активных номенклатурных позиций более четырех тыс., количество ячеек хранения – более 2,5 тыс., среднее количество заказов на отгрузку — около 100 в день. Большинство товаров, хранящихся на складе, учитываются по срокам годности и кодам маркировки.

Запуск новой системы прошел без остановки склада. На этапе ввода в промышленную эксплуатацию, начальные остатки товаров в ячейках склада были загружены из корпоративной информационной системы. В ходе проекта доработаны унифицированные печатные формы по приемке, отгрузке, инвентаризации и созданы отчеты для предоставления необходимой информации о выработке сотрудников.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Основная цель проекта — учет кодов маркировки согласно законодательству России, при выполнении складских операций (приемка, отгрузка), достигнута. На складе компании ведется полный учет поступления и выбытия кодов обязательной маркировки с передачей информации в КИС в режиме реального времени. При приемке, индивидуальные коды маркировки товаров агрегируются и на упаковку наносится этикетка с групповым кодом, что позволяет значительно ускорить выполнение операций на складе: внутрискладские перемещения, отбор, контроль, инвентаризацию.

В результате внедрения «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» редакция 5.1, все складские операции выполняются с помощью ТСД, без использования бумажной технологии, что сокращает влияние человеческого фактора и рационализирует процессы на складе. Учет товаров ведется в разрезе сроков годности и кодов маркировки, а контроль остатков происходит в режиме реального времени.

После ввода в эксплуатацию, специалисты ГК «СофтБаланс» продолжают дорабатывать систему складского учета, в соответствии с поступающими запросами от заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: