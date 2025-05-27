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«Солво» внедрила поэкземплярный учет бутилированной воды на складах PepsiCo на базе решения Solvo.WMS

Компания «Солво» завершила проект по обновлению системы управления складом в компании PepsiCo. Теперь коды маркировки учитываются при проведении всех складских операций, что обеспечивает сквозную прослеживаемость упакованной воды от завода-изготовителя до покупателя. Это требование стало обязательным для данной товарной группы с 1 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Компания PepsiCo – производитель продуктов питания и напитков.

Более 20 лет назад решение WMS компании «Солво» было внедрено на предприятиях, которые позже вошли в состав компании PepsiCo, и затем было масштабировано на другие складские площадки компании. Система ведет учет складских операций по всем видам продукции компании: молочной продукции, газированным напиткам, воде, сокам, детскому питанию и снекам, а также настраивается для работы на складах разного размера и назначения. Начиная с 2024 г. в рамках подготовки к старту поэкземплярной прослеживаемости воды на площадках PepsiCo была развернута адаптированная версия Solvo.WMS.

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Как отметили в Pepsico, «одно из ключевых требований к проекту со стороны PepsiCo – сохранение производительности и качества работы складского персонала. Для этого проектная команда полностью переработала внутренние процессы WMS-системы так, чтобы сотрудник не отвлекался от своих задач, и система сама разрешала спорные ситуации, возникающие при учете кодов маркировки. Складским работникам достаточно считать коды на упаковке – все остальное происходит внутри Solvo.WMS».

«Успех проекта во многом связан с ответственной корпоративной политикой PepsiCo в отношении сотрудников и подрядчиков. Для управления проектом была создана совместная рабочая группа, в которую вошли эксперты со стороны PepsiCo и «Солво». В ходе проекта были детально проработаны все требования, в том числе предписания по безопасности труда и защите здоровья сотрудников. Это позволило в сжатые сроки адаптировать систему без остановки работы склада», — сказал Илья Рубинчик, заместитель гендиректора «Солво» по автоматизации складов.

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