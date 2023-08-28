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Озеро Виштынец попало в сети «Мегафона»

«Мегафон» запустил высокоскоростной мобильный интернет на побережье озера Виштынец, расположенного в Калининградской области. Многочисленным туристам и молодым активистам, отдыхающим на водоеме и в прибрежных лагерях, стала доступна устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании установили новое телекоммуникационное оборудование на западном берегу Выштынецкого озера, которое находится в Нестеровском районе Калининградской области, на границе России и Литвы. Оно считается самым глубоким и большим в регионе, местные жители называют его европейским Байкалом. Необычная береговая растительность, свежий воздух, насыщенный ароматами целебных трав, и зеленовато-голубая гладь воды ежегодно привлекают к озерным берегам большое количество туристов. Построенная инфраструктура связи предоставила абонентам доступ к цифровым технологиям в локации. Теперь отдыхающие могут молниеносно делиться природными красотами в социальных сетях, смотреть онлайн фильмы на природе или слушать любимые композиции на музыкальных сервисах.

«В путешествиях особенно важно иметь доступ к услугам мобильной связи, чтобы оставаться в контакте с близкими или в случае экстренной ситуации оперативно связаться со спасательными службами. Мы постоянно работаем над развитием сети в регионе, уделяя особое внимание популярным туристическим направлениям, чтобы клиенты компании чувствовали себя на отдыхе также комфортно и безопасно, как дома», — сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

Помимо любителей отдыха на природе, озеро является объектом притяжения молодых активистов. На берегу расположен областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», где проходят различные форумы, встречи юных талантов и патриотические мероприятия. Наличие качественной мобильной связи – важный атрибут безопасности детей на отдыхе и спокойствия родителей дома.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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