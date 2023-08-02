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В «Танцующем лесу» впервые появился интернет

Инженеры «Мегафона» первыми запустили LTE на эко-тропе «Танцующий лес» — загадочной локации заповедника «Куршская коса». Теперь туристы смогут делиться фото и видео из хвойного леса, в котором стволы деревьев петляют причудливыми зигзагами.

Новое оборудование охватывает популярные туристические места — «Танцующий лес» и дюну «Ореховая». Благодаря специалистам «Мегафона» здесь впервые появился интернет на скорости выше 50 Мбит/с. Теперь абонентам доступна качественная голосовая связь, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Танцующий лес» — эко-тропа, расположенная в хвойном лесу, с замысловато закрученными стволами сосен. Аномального вида деревья имеют собственные имена: «Ведьмино кольцо», «Чертовы рога» и «Врата дьявола». Внеземная флора привлекает туристов со всей страны, по данным «Мегафона» увидеть своими глазами «танцы» сосен приезжают жители 70 регионов.

«Строительство новых вышек связи в популярных туристических местах помогает нам обеспечивать высокий уровень связи для наших абонентов даже во время высокого туристического сезона. Так в июле эко-тропу «Танцующий лес» посетило почти 40 тысяч туристов со всех уголков страны. Качественное покрытие сети позволит улучшить безопасность и комфорт туристов на протяжении всего маршрута тропы», — сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

В 2023 г. «Мегафон» улучшил покрытие LTE в туристических местах Калининградской области. Высокоскоростной интернет появился на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», в музейно‑историческом месте «Замок Шаакен», в поселке Заливино, где расположен объект культурного наследия маяк Риндерорт, и на территории старейшего рыцарского замка в России — Бальга.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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