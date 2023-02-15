«Мегафон» улучшил связь в районе маяка в Куршском заливе

«Мегафон» улучшил сетевую инфраструктуру в поселке Заливино Калининградской области, где располагаются один из старейших рыболовецких колхозов региона и объект культурного наследия – Маяк Риндерорт. Теперь туристы, рыбаки и местные жители смогут пользоваться услугами оператора на максимальных скоростях до 100 Мбит/с.

Чтобы обеспечить в поселке надежную голосовую связь и доступ к быстрому мобильному интернету, «Мегафон» расширил сеть LTE в диапазоне 1800 Мгц. Этот диапазон позволяет обеспечить наилучшее качество мобильных сервисов за счет проникающей способности частот. Телекоммуникационная инфраструктура охватила качественными услугами связи весь периметр населенного пункта, территорию популярного туристического объекта, а также часть акватории Куршского залива.

Улучшенная инфраструктура связи позволила местному населению пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами наравне с городскими жителями. А туристам, включающим в свой маршрут маяк Риндерорт, слушать без задержек в максимальном качестве онлайн-гид о становлении исторического памятника частью музея Мирового океана. Более того, проведенные работы обеспечили стабильную связь на воде – теперь рыбаки будут чувствовать себя в безопасности даже вдали от берега.

«Для комфорта абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые объекты связи не только в центральных городах области, но и в отдаленных локациях, уделяя особое внимание туристическим объектам. Калининград – очень интересный и гостеприимный регион. Круглый год к нам приезжают сотни тысяч туристов со всех уголков России, чтобы отдохнуть на песчаных пляжах Балтийского моря, порыбачить в водах Куршского залива, посмотреть на памятники архитектуры. Наша задача – обеспечить их качественными услугами мобильной связи, чтобы гости региона могли в моменте делиться со своими близкими красотами нашего Янтарного края», – отметил Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в поселке существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети – даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.