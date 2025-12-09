Разделы

АО «Сетевая компания» модернизирует электросети шести садоводческих товариществ Татарстана

АО «Сетевая компания» выступает ключевым исполнителем масштабной программы по реконструкции электросетевого хозяйства садоводческих товариществ Республики Татарстан. Компания обновляет критически изношенную инфраструктуру в шести СНТ, расположенных в пяти муниципальных районах. Проект предусматривает установку современных трансформаторных подстанций и реконструкцию линий электропередачи, что обеспечит надежное энергоснабжение для тысяч садоводов. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Модернизация в 2025 г. охватила СНТ «70 лет Октября» (Зеленодольский район), «Солнечный-1» (Лаишевский район), «Чайка» (Нижнекамский район), «Искра» (Тукаевский район), Сад №11 КАПО им. С.П. Горбунова и СНТ «Смородинка» (г. Казань). Технический объем работ включает монтаж шести современных комплектных трансформаторных подстанций, реконструкцию 2 км высоковольтных линий (6/10 кВ) и более 21 км линий напряжением 0,4 кВ.

Программа модернизации электросетевого хозяйства СНТ функционирует в Татарстане с 2017 г. Ежегодно республиканский бюджет выделяет 100 млн руб. на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту электросетей в садоводческих товариществах, созданных до 1 января 2019 г.

Основная задача программы – решение острой проблемы предельного износа электросетей СНТ и приведение их в соответствие с современными техническими стандартами. После реконструкции садоводы получают значительно более стабильное электроснабжение, устраняются проблемы с перепадами напряжения и минимизируется риск аварийных отключений.

Координацию программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, а распорядителем средств выступает Министерство промышленности и торговли. Отбор участников проходит в несколько этапов: сначала муниципалитеты собирают заявки от СНТ (до 1 ноября), затем рабочая группа оценивает их соответствие критериям и формирует проект перечня, который утверждается премьер-министром Республики.

Ключевое условие участия в программе – обязательство СНТ о последующей передаче реконструированных электросетей на баланс АО «Сетевая компания». Это решение должно быть принято на общем собрании садоводов и гарантирует профессиональное обслуживание модернизированной инфраструктуры, поскольку СНТ не являются профильными субъектами рынка электроэнергетики.

Не могут участвовать в программе товарищества, находящиеся в зоне планируемого развития территорий, в процессе реорганизации или ликвидации, имеющие налоговые задолженности или не обладающие технической возможностью для проведения работ.

