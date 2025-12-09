АО «Сетевая компания» модернизирует электросети шести садоводческих товариществ Татарстана

АО «Сетевая компания» выступает ключевым исполнителем масштабной программы по реконструкции электросетевого хозяйства садоводческих товариществ Республики Татарстан. Компания обновляет критически изношенную инфраструктуру в шести СНТ, расположенных в пяти муниципальных районах. Проект предусматривает установку современных трансформаторных подстанций и реконструкцию линий электропередачи, что обеспечит надежное энергоснабжение для тысяч садоводов. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Модернизация в 2025 г. охватила СНТ «70 лет Октября» (Зеленодольский район), «Солнечный-1» (Лаишевский район), «Чайка» (Нижнекамский район), «Искра» (Тукаевский район), Сад №11 КАПО им. С.П. Горбунова и СНТ «Смородинка» (г. Казань). Технический объем работ включает монтаж шести современных комплектных трансформаторных подстанций, реконструкцию 2 км высоковольтных линий (6/10 кВ) и более 21 км линий напряжением 0,4 кВ.

Программа модернизации электросетевого хозяйства СНТ функционирует в Татарстане с 2017 г. Ежегодно республиканский бюджет выделяет 100 млн руб. на финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту электросетей в садоводческих товариществах, созданных до 1 января 2019 г.

Основная задача программы – решение острой проблемы предельного износа электросетей СНТ и приведение их в соответствие с современными техническими стандартами. После реконструкции садоводы получают значительно более стабильное электроснабжение, устраняются проблемы с перепадами напряжения и минимизируется риск аварийных отключений.

Координацию программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, а распорядителем средств выступает Министерство промышленности и торговли. Отбор участников проходит в несколько этапов: сначала муниципалитеты собирают заявки от СНТ (до 1 ноября), затем рабочая группа оценивает их соответствие критериям и формирует проект перечня, который утверждается премьер-министром Республики.

Ключевое условие участия в программе – обязательство СНТ о последующей передаче реконструированных электросетей на баланс АО «Сетевая компания». Это решение должно быть принято на общем собрании садоводов и гарантирует профессиональное обслуживание модернизированной инфраструктуры, поскольку СНТ не являются профильными субъектами рынка электроэнергетики.

Не могут участвовать в программе товарищества, находящиеся в зоне планируемого развития территорий, в процессе реорганизации или ликвидации, имеющие налоговые задолженности или не обладающие технической возможностью для проведения работ.