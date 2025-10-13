Разделы

«МегаФон» провел запуск базовых станций в Курганской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в самом большом по численности населения муниципальном округе Курганской области – Кетовском. Благодаря этому около 4,5 тыс. жителей теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора развернули новую инфраструктуру в населенных пунктах Бараба, Каширино, Менщиково, Пименовка Чесноки, а также вблизи СНТ «Икчанка» и «Рябинушка» недалеко от поселка Чистопрудный.

Базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает уверенный сигнал и высокую скорость мобильного интернета на всей территории сел и поселков – в жилых домах, на приусадебных участках и дорогах. Теперь местные жители могут не только общаться в мессенджерах и пользоваться соцсетями, но и решать повседневные задачи: подавать заявки на госуслуги, работать удаленно, учиться на онлайн-платформах.

«Кетовский муниципальный округ – один из ключевых сельских районов Курганской области, где проживает 55 тыс. человек. Мы понимаем, как важно иметь быстрый и надежный мобильный интернет там, где живешь и работаешь каждый день. Современные технологии открывают перед курганцами массу возможностей для личного общения, работы и развития бизнеса. Поэтому наша задача – обеспечить для жителей такую связь, которой действительно хочется пользоваться ежедневно», – отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

С начала 2025 г. «МегаФон» уже модернизировал сеть в десятках населенных пунктов региона, обеспечив связь и мобильный интернет в жилых микрорайонах, на территории садовых и дачных массивов и общественных пространств.

