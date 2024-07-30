Ритейлеры начали продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro с флагманскими характеристиками и портретной съемкой Harcourt

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro, созданных в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Основная портретная камера Honor 200 Pro оснащена флагманским сенсором H9000 (50 МG, 1/1,3”) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy и светосильной оптикой. Его дополняют телефотокамера 50 МG с зумом 2,5х и оптической стабилизацией и ультраширокоугольная камера 12 МG с углом обзора 112 градусов. В Honor 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 МП с ультраширокоугольной оптикой.

Honor Ритейлеры начали продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro

Смартфоны поддерживают портретный режим съемки Harcourt, созданный в партнерстве с легендарной парижской фотостудией. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и в девять этапов обрабатывают изображение для воссоздания светотеневого рисунка и стиля студии Harcourt. Пользователям доступно три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.

Honor 200 и 200 Pro оснащены немерцающими экранами с пиковой яркостью до 4000 нит и фирменными технологиями защиты зрения. Honor 200 Pro также поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения. В основе смартфонов – процессоры Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3. Конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают многозадачность и позволяют хранить все нужное на устройстве.

Honor 200 и 200 Pro оснащены фирменной кремний-углеродной батареей 5200 мАч, которая обладает увеличенной емкостью при сохранении компактных габаритов и небольшого веса. Смартфоны поддерживают проводную зарядку 100 Вт, Honor 200 Pro также поддерживает быструю беспроводную зарядку 66 Вт.

Cтоимость Honor 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена Honor 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 руб. С 30 июля по 12 августа 2024 г. действует специальное предложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Choice Watch в подарок.