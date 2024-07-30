В МТС стартовали продажи новых смартфонов Honor 200 и 200 Pro c портретной съемкой Harcourt

ПАО «МТС» сообщает о старте продаж смартфонов Honor 200 и 200 Pro. Новинки уже доступны во всех конфигурациях в розничной сети МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа, длившегося с 22 по 29 июня 2024 г., в МТС зафиксирован интерес к новинкам по сравнению с предыдущими моделями Honor со схожими характеристиками. Например, количество предзаказов на Honor 200 оказалось на 20% выше, чем на Honor 90, а количество предварительных заявок на Honor 200 Pro выше на 14%, чем на Honor Magic6 Pro, который появился в МТС в апреле 2024 г. Наибольший спрос был в Москве и области – 20% от всех предзаказов, Санкт-Петербурге (10%), Краснодаре (6%), Казани (5%) и Уфе (4%).

«Покупатели встретили новинки с большим интересом. Мы видим, что несмотря на высокий ценовой сегмент, 70% предзаказов пришлось на нестоличные регионы. Это значительный показатель, который подтверждает, что устройства Honor ценят во всех уголках страны. Уверены, что после старта продаж спрос на Honor 200 и Honor 200 Pro только усилится», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

МТС В МТС стартовали продажи новых смартфонов Honor 200 и 200 Pro c портретной съемкой Harcourt

Стоимость новинок в МТС: Honor 200 8/256 ГБ – 49 990 руб.; Honor 200 12/256 ГБ – 54 990 руб.; Honor 200 Pro 12/512 ГБ – 69 990 руб.

Версия Honor 200 представлена в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный. Honor 200 Pro доступен в лунном белом, океаническом голубом и вельветовом черном цветах.

С 30 июля по 12 августа 2024 г. все покупатели новых Honor 200 и 200 Pro получат скидку 5000 руб. и умные часы Honor Choice Watch в подарок. На новинки также действует рассрочка 0-0-24.

Смартфоны созданы в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Искусственный интеллект оптимизирует съемку, обрабатывая изображение в девяти этапах для создания светотеневого рисунка в стиле Harcourt. Пользователям доступно три цветовых профиля: насыщенный для повседневной съемки, винтажный и черно-белый.

Honor 200 и 200 Pro оснащены батареей 5200 мАч на основе кремния и углерода, обеспечивающей большую емкость при компактных размерах и малом весе. Смартфоны поддерживают проводную зарядку 100 Вт, а Honor 200 Pro также предлагает быструю беспроводную зарядку 66 Вт.