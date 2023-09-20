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МТС открывает предзаказ на смартфон Honor 90

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запускает предзаказ на смартфон Honor 90 в интернет-магазине МТС. В период с 20 по 28 сентября 2023 г. покупатели смогут заказать новинку со скидкой 5000 руб. и получить в подарок умную колонку. Об этом CNews сообщили представители МТС

Honor 90 представлен в конфигурациях 8 + 256 ГБ стоимостью 39 990 руб. и 12 + 512 ГБ за 44 990 руб. На выбор предлагается три цвета: «Полночный черный», «Изумрудный зеленый» и «Арктический лед».

Тройная камера Honor 90 позволяет использовать цифровой двукратный зум без потери качества за счет основного сенсора с разрешением 200 МП.

Изогнутый по четырем сторонам экран впервые в смартфонах среднего класса и субфлагманах получил сертификат TÜV Rheinland по отсутствию мерцания. Это стало возможным благодаря высокой ШИМ-частоте 3840 Гц. Комфортный просмотр контента обеспечивают фирменные технологии защиты зрения, включая «Циркадный ночной экран», когда баланс белого в вечернее время постепенно меняется в сторону более теплых оттенков, следуя циркадным ритмам человека.

Honor 90 работает под управлением операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13 и поддерживает сервисы Google. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, батареей 5000 мАч и быстрой зарядкой Honor SuperCharge 66 Вт.

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Маркет

«Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам уникальную возможность получить все новинки одними из первых в России, независимо от модели или бренда. Выбирая устройства стоимостью от 30 до 50 тыс. руб., покупатели, в первую очередь, обращают внимание на известные бренды, гарантирующие качество, поэтому модель Honor 90 имеет высокие шансы стать популярной», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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