В России начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band

В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band с AMOLED-экраном 1,64 дюйма, временем работы до 12 дней и круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание сердечного ритма, сна, уровня стресса и содержания кислорода в крови. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Металлический корпус Honor Choice Band с толщиной 10,06 мм при весе 18,5 граммов (без учета ремешков) обладает классом водонепроницаемости 5 ATM, что позволяет использовать браслет для тренировок в бассейне и плавания в открытой воде. Классическое часовое крепление обеспечивает возможность использовать альтернативные ремешки и менять внешний вид устройства в зависимости от ситуации.

Honor Choice Band

Honor Choice Band оснащен AMOLED-экраном 1,64 дюйма с яркостью до 500 нит, частотой обновления 60 Гц и тонкими рамками, обеспечивающими полезную площадь 70%. Изогнутое стекло 2.5D обеспечивает комфортное взаимодействие с экраном, а плотность пикселей 326 PPI — детализированное изображение. Браслет поддерживает функцию «Всегда включенный экран», чтобы просматривать дату и время без активации подъемом запястья, а в приложении Wear Sync пользователи могут настроить внешний вид заставок и выбирать более чем из 100 циферблатов.

Honor Choice Band отслеживает шаги и пройденное расстояние, сожженные калории и частоту сердечных сокращений во время прогулок. В приложении Wear Sync или прямо на браслете доступен мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщения крови кислородом. Кроме того, устройство поддерживает функцию мониторинга сна с оценкой качества и продолжительности для выстраивания оптимального режима.

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Браслет автоматически распознает шесть видов тренировок и предлагает начать запись данных при ходьбе и беге на улице и в помещении, занятиях на гребном или эллиптическом тренажерах. Кроме того, для 11 видов тренировок доступен профессиональный анализ с расширенной статистикой, а всего в Honor Choice Band предусмотрено 119 режимов различных тренировок и спортивных активностей.

Honor Choice Band доступен в российских магазинах электроники и на маркетплейсах в черном, белом и розовом цвете по цене 3990 руб. В период с 27 октября по 6 ноября 2023 г. покупатели могут приобрести браслет со скидкой 1000 руб.