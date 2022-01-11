Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V

Honor объявила о запуске своего первого флагманского раскладного смартфона с поддержкой 5G – Honor Magic V. Обладая ультратонким шарниром, широким внешним экраном и новейшим пользовательским интерфейсом Magic UI 6.0, Honor Magic V делает шаг вперед в сфере дизайна раскладных смартфонов, предлагая пользователям ряд усовершенствованных функций и характеристик, отличающих его от других устройств на рынке.

Смартфон получил премиальный дизайн, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тройную камеру с разрешением 50 Мп и технологию быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт. Honor Magic V складывается по вертикали и имеет экран с частотой обновления до 120 Гц.

Устройство поступит в продажу в Китае с 18 января.

«Мы очень рады представить наш первый раскладной флагман с поддержкой 5G – Honor Magic V, который отражает наше стремление создавать максимально инновационные устройства для любых сценариев использования, а также обеспечивать лучший пользовательский опыт. Мы нацелены стать одним из ключевых брендов, производящих раскладные смартфоны премиум-класса, и уверены, что новый флагман составит конкуренцию уже существующим моделям», – сказал Джордж Чжао, CEO Honor.

Раскладной смартфон Honor Magic V с поддержкой 5G

Honor Magic V обладает 6,45-дюймовым OLED-экраном, обеспечивающим соотношение сторон 21:9, что делает устройство более удобным и функциональным. Оснащенный шарниром с каплевидным вырезом, Honor Magic V раскладывается до сверхширокого 7,9-дюймового экрана, предоставляя улучшенный пользовательский опыт при работе с текстом, просмотре видео и создании контента.

Экран Honor Magic V поддерживают 100% цветовой охват DCI-P3 и отображает до 1,07 млрд цветов, что обеспечивает насыщенное, реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения.

Частота обновления экрана до 120 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен во время игр и просмотра фильмов.

Honor Magic V – первый раскладной смартфон, получивший сертификат IMAX Enhanced, что подтверждает первоклассное изображение и звук.

Корпус Honor Magic V выполнен из высокопрочного титанового сплава, циркония и углеродного волокна, что делает устройство легким, сбалансированным и надежным.

Cмартфон Honor Magic V – первый раскладной смартфон на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. Согласно тестам Adreno GPU, производительность процессора увеличена на 30% по сравнению с процессорами предыдущего поколения. В новый флагман также установлена обновленная оболочка Magic UI 6.0 с использованием алгоритмов искусственного интеллекта Magic Live, что открывает больше возможностей для любых сценариев использования.

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Honor Magic V оснащен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, что также увеличивает производительность смартфона. А благодаря технологии LINK Turbo X пользователи смогут оценить высокую скорость загрузки при подключении к интернету.

Honor Magic V оснащен продвинутой системой охлаждения с использованием графена и алгоритмов ИИ, что обеспечивает более эффективное охлаждение устройства при любых нагрузках.

Кроме того, Honor Magic V поддерживает функцию «Мультиэкран», которая позволяет одновременно открывать на экране смартфона нескольких приложений и просматривать различный контент.

Honor Magic V оснащен тройной основной камерой 50 Мп и фронтальной камерой 42 Мп на базе искусственного интеллекта, что обеспечивает яркие, насыщенные и детализированные фотографии и видео в любое время суток. Устройство поддерживает технологию Honor Image Engine, которая обрабатывает изображения благодаря ИИ.

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Оснащенный двойной системой безопасности (HTEE+QTEE), Honor Magic V сможет соответствовать требованиям безопасности для ключевых сервисов по всему миру. Смартфон также имеет выделенный чип безопасности, обеспечивающий максимальную защиту паролей и биометрических данных.

Смартфон Honor Magic V оснащен емким аккумулятором 4750 мА*ч и технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт, что дает возможность пользоваться устройством весь день и пополнять заряд до 50% за 15 минут.

Honor Magic V представлен в трех цветах: «полночный черный», «космический серебристый» и «насыщенный оранжевый». Устройство доступно на территории Китая с 18 января по цене 9999 юаней (12 ГБ + 256 ГБ) и 10999 юаней за топовую версию с памятью 12 ГБ + 512 ГБ.