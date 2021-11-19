Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Цена. Фото

Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Устройство оснащено технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт, которая позволяет пополнить заряд до 55% за 15 минут, батареей 4300 мА*ч и 6,67-дюймовым FullView-экраном.

Honor 50 Lite имеет 6,67-дюймовый FullView-экран с узкими рамками 1,05 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 94,4%. Смартфон поддерживает цветовой охват DCI-P3 и имеет экран True Color, который автоматически настраивает цветовую температуру в зависимости от внешнего освещения, что позволяет отображать более точные и реалистичные цвета.

Honor 50 Lite оснащен экраном со встроенной функцией защиты зрения. Он прошел сертификацию TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и уменьшает долю воздействия синего излучения, гарантируя комфорт для глаз даже после длительного периода использования устройства.

Смартфон Honor 50 Lite

Единый аккумулятор с двумя ячейками 4300 мА*ч имеет на 10% увеличенную емкость и обеспечивает Honor 50 Lite длительное время автономной работы, что дает пользователям возможность быть на связи в течение всего дня. Благодаря фирменной технологии быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт можно зарядить устройство до 40% за 10 минут и до 100% за 39 минут.

Смартфон Honor 50 Lite оснащен квадрокамерой, включающей основную камеру 64 Мп, широкоугольный объектив 8 Мп, макрообъектив 2 Мп и объектив с эффектом боке 2 Мп. Сверхчеткая основная камера 64 Мп позволит запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни во всех деталях. Широкоугольная камера 8 Мп имеет угол обзора 106° и диафрагму f/2,4, что дает возможность фотографировать пейзажи и архитектуру. С помощью макрокамеры 2 Мп можно запечатлеть мельчайшие детали, а камера с эффектом боке 2 Мп обеспечит художественный размытый фон в портретном режиме.

Honor 50 Lite предлагает пользователям 128 ГБ памяти для хранения более 11 тыс. песен, 28 тыс. фотографий и 440+ HD-видео.

Новинка представлена в трех цветах: «насыщенный синий», «полночный черный» и «космический серебристый».

Устройство доступно на официальном сайте бренда, в фирменных розничных магазинах и других каналах партнеров бренда по цене 21990 руб.