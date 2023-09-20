«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на Honor 90

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает предзаказ на смартфон Honor 90. До 28 сентября 2023 г. новинка доступна cо скидкой 5000 руб. и подарком – умной колонкой «Яндекс станция мини» с часами. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Покупателям на выбор доступны Honor 90 с конфигурациями памяти 8 + 256 ГБ за 39 999 руб. и 12 + 512 ГБ за 44 999 руб. Смартфоны предлагаются в трех цветах: «Полночный черный», «Изумрудный зеленый» и «Арктический лед».

Honor 90 оснащен основной камерой с разрешением 200 МП и двукратным зумом. Изогнутый по четырем сторонам немерцающий экран с ШИМ-частотой 3840 Гц обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях. Honor 90 работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, оснащен батареей 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge 66 Вт.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.