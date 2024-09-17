«VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента

Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента.

Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Программа разработана совместно с авторами, учитывает обратную связь и пожелания блогеров. Тестирование нового формата монетизации запущено на ограниченной группе авторов, с 23 сентября программа будет доступна всем.

Присоединиться к программе монетизации «VK Видео» смогут блогеры и авторы контента, у которых более 5 тыс. подписчиков в сообществе «ВКонтакте». Новая программа распространяется на оригинальный видеоконтент продолжительностью более двух минут, который не нарушает авторские права.

В сентябре текущего года к программе будут подключены порядка 70 тыс. авторов. Это новые создатели контента, а также участники старой программы, для которых новые условия начнут действовать автоматически.

«Мы видим активный рост аудитории «VK Видео», переход блогеров с других платформ и вовлечённость создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создаёт на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе, — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. — Программа направлена в первую очередь на поддержку и увеличение доходов авторов начинающего и среднего уровня. Благодаря рекомендациям и инструментам монетизации создатели контента могут найти лояльную аудиторию и заработать на публикации контента».

После подачи заявки, прохождения модерации и вступления в программу монетизации авторы начнут получать доход от показов рекламы в видео. Выплаты производятся в течение 20 дней после окончания предыдущего месяца. Команда «VK Видео» будет внимательно следить за аналитикой и обратной связью от авторов, делиться рекомендациями и продолжит развивать программу.