Пользователи стали смотреть «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше

В августе 2024 г. пользователи приложения «VK Видео» на ТВ ежедневно проводили за просмотром роликов и стримов 300 млн мин, — в пять раз больше, чем в июне 2024 г. В среднем активный пользователь «VK Видео» смотрит контент на ТВ более 200 мин в день. Об этом CNews сообщили представители VK.

Лидерами по средней продолжительности смотрения стали: детский контент — 280 мин; киберспортивные и лайфстайл стримы — 244 мин; фильмы и сериалы — 229 мин; тревел-контент — 210 мин; прямые трансляции офлайн событий — 170 мин.

Значительное влияние на рост средней продолжительности смотрения контента оказали подборки фонового видео и музыки, которые часто используют в общественных заведениях, например, в кафе и фитнес-центрах, а также включают пользователи во время работы, учебы, тренировок и на развлекательных мероприятиях. Авторы таких подборок предусмотрительно делают их продолжительностью семь часов и более.

«Рост продолжительности просмотра на «VK Видео» обусловлен ростом интереса к детскому контенту, стримингам блогеров и в целом — к единицам контента, которые по времени нередко превышают два, три часа и более», — сказал руководитель «VK Видео» Николай Дуксин.