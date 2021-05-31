«Вконтакте» запускает звонки от сообществ

«Вконтакте» запускает звонки от сообществ: у администраторов появится новый канал для живого общения с аудиторией. Им станет легче организовывать мастер-классы с обсуждениями, лично благодарить за поддержку донов (пользователей, оформивших платную подписку VK Donut) или просто вечерами общаться с теми, кто разделяет интересы. Меньше путаницы будет и для самих подписчиков: теперь им будут напрямую звонить любимые сообщества, а не незнакомые люди.

Администраторы смогут сами выбирать, как позвонить подписчикам — от своего имени или от имени сообщества. При этом разговор может быть как с одним собеседником, так и с несколькими: сейчас объединить получится до 128 человек, но уже летом в одном звонке смогут одновременно находиться 2048 пользователей. Их легко собрать, если опубликовать ссылку на звонок в сообществе или тематическом чате.

Звонок можно сразу транслировать в группу — наблюдать за ним будут не только подписчики, но и гости страницы. Кроме того, сообщества могут присоединяться к уже начатому звонку — это позволит устраивать встречи сразу для нескольких пабликов.

Творческие люди и медиа смогут проводить лекции и дискуссии с «вопросами из зала», продавцы услуг — давать консультации от лица компании, администраторы развлекательных пабликов — беседовать с аудиторией или дарить звонок в качестве награды за победу в конкурсах.

Чтобы звонки от сообществ не были навязчивыми, «Вконтакте» сделала специальную настройку приватности. По умолчанию разрешены только звонки от сообществ, на которые подписан пользователь. Однако в любой момент можно разрешить звонки от всех или запретить их вовсе.

Пока новая функция тестируется и доступна ограниченному числу групп и пабликов — «Вконтакте» соберёт их обратную связь, чтобы учесть её при широком запуске и сделать продукт максимально удобным.

«В звонках «Вконтакте» можно общаться как один на один, так и проводить масштабные онлайн-мероприятия на неограниченное число зрителей. В качестве нового инструмента для создателей контента мы добавили возможность совершать звонок с подписчиками от имени группы, в том числе с сохранением анонимности. Это может быть важно для авторов, публикующихся под псевдонимом. Сейчас звонки от сообществ работают так же, как привычные звонки от личной страницы. Мы надеемся, что с появлением звонков от сообществ у авторов появится еще один новый формат общения со своей аудиторией», - сказал Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте».