«Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях

В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group «Вконтакте» представила итоги III квартала 2020 г. Компания показывает уверенный рост даже на фоне продолжающейся в мире пандемии: выручка «Вконтакте» увеличилась на 12,9% по сравнению с тем же периодом 2019 г.

Несмотря на то, что часть ограничений, действовавших во время самоизоляции, была снята, аудитория все равно чаще взаимодействует с ключевыми продуктами «Вконтакте»: по сравнению с прошлым годом просмотры видео выросли на 50%; количество уникальных авторов историй — на 13%; месячная аудитория мини-приложений — на 68%. Кроме того, музыкальная подписка пользуется все большим спросом: в экосистеме MRG уже свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом к музыке.

За квартал на платформе вышло 58 крупных обновлений. Это были улучшения самых нужных сервисов во время пандемии: для общения, совместной работы, досуга, развития бизнеса.

Аудитория

«Вконтакте» — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. По данным Mediascope, 47% аудитории рунета посещает VK ежедневно, а за месяц охват достигает 76%.

«Вконтакте» остается лидером среди социальных сетей в России: в сентябре ежемесячное количество пользователей в России составило 72,9 млн (+4,2% год к году). Из них 67,4 млн предпочитают мобильные устройства — это на 6,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ежедневная аудитория также растет — на 4,6% год к году в сентябре.

Ключевые обновления

Звонки

«Вконтакте» представила масштабные обновления коммуникационных сервисов. Например, для совместной учебы, работы и досуга удобно использовать групповые видеозвонки. Теперь в них могут одновременно общаться 128 человек — как с компьютеров, так и с телефонов. В видеозвонках «Вконтакте» бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана.

Мессенджер

«Вконтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Новое название точнее отражает возможности сервиса, который уже давно стал полноценным мессенджером: в нем можно не только переписываться, но еще и звонить, отправлять деньги, музыку, фото, видео или документы. К привычным функциям добавились и новые — теперь написать человеку можно по номеру телефона. Так проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях. Также пользователи могут персонализировать свое общение, установив собственный фон для чатов. Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: «Вконтакте» представит серию нововведений, благодаря которым каждый сможет настроить переписки на свой вкус. Ежедневно пользователи соцсети обмениваются 13 млрд сообщений.

Видео: клипы и трансляции

Одним из ключевых направлений «Вконтакте» остаются вертикальные ролики. Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами «Клипы», запущенный в июне. Каждый день клипы смотрят 6,7 млн человек, а за месяц это количество достигает 43 млн. В сентябре клипы собрали 5,5 млрд просмотров, а в августе обновили рекорд вовлеченности — свыше 211 млн просмотров за сутки. «Вконтакте» стала первой соцсетью, которая добавила в сервис коротких вертикальных видео AR-фоны с технологией 360. В целом видео «Вконтакте» ежедневно собирают больше 850 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 млн человек.

VK Connect

Расширяется масштабный экосистемный проект VK Connect — единая учетная запись, которая позволяет максимально просто регистрироваться в сервисах Mail.ru Group и входить в них. Также благодаря VK Connect пользователям не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации.

Кроме «Вконтакте», единая учетная запись уже работает в «Марусе», Delivery Club, «Ситимобил», VK Combo и «Юле», а скоро будет доступна и для других проектов MRG. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнеров. Каждый месяц количество новых авторизаций с помощью VK Connect увеличивается на 40%.

Музыка и VK Combo

«Вконтакте» продолжает развивать музыкальное направление. В сентябре «Вконтакте» объединила музыкальную подписку и программу лояльности Сombo в VK Combo. Новая услуга позволяет пользователям получить больше спецпредложений по той же цене, что и обычная подписка на музыку. VK Combo стоит 149 руб. в месяц и включает в себя доступ к музыке «Вконтакте» и BOOM со всеми преимуществами, а также скидки в Delivery Club, Ситимобил, YouDrive, McDonald's, сети супермаркетов «Перекресток» и других сервисах.

Также в третьем квартале «Вконтакте» представила новые музыкальные рекомендации. В основе их работы лежит целый набор методов машинного обучения. Например, коллаборативные модели для поиска песен, которые часто слушают пользователи с похожими музыкальными предпочтениями, и современные нейросетевые модели для поиска похожих именно по звучанию песен. Кроме того, используются механизмы «разнообразия»: они позволяют выйти за рамки текущих предпочтений пользователя и найти артистов и песни, которые ему наверняка понравятся.

Пользователи оценили развитие платформы: сейчас в музыкальной экосистеме MRG уже свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом к музыке — и «Вконтакте» ожидает дальнейшего роста после запуска VK Combo.

VK Mini Apps

«Вконтакте» не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию. Обилие дополнительных возможностей превращает «Вконтакте» в суперприложение: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг. В третьем квартале 2020 года количество активных мини-приложений увеличилось на 2 000, достигнув 22 600. Разнообразие сервисов мотивирует пользователей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 28 млн (на 68% больше, чем годом ранее), а дневная выросла на 195%.

Некоторые из экосистемных проектов — Еда «Вконтакте», Такси «Вконтакте» и AliExpress — входят в топ-10 самых часто используемых мини-приложений. Например, в сентябре количество поездок через Такси «Вконтакте» выросло в 5 раз по сравнению с июнем. Кроме того, в третьем квартале «Вконтакте» вместе с партнерами запустили десятки новых мини-приложений, включая «ДомКлик» совместно со «Сбером», «Чеклисты» и «Онлайн-запись».

VK Donut

Теперь десятки тысяч людей регулярно поддерживают сообщества, которые им нравятся, с помощью инструмента монетизации контента VK Donut. Он был запущен 29 июня 2020 г. и понравился аудитории: в сентябре количество платящих через VK Donut пользователей выросло на 50% по сравнению с августом.

Инструменты для бизнеса и возможности e-commerce

«Вконтакте» представлены больше 2 млн бизнесов. Сейчас компания сосредоточилась на развитии платформы электронной коммерции: ранее добавила возможность оплачивать покупки в сообществах банковской картой и запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry, а в третьем квартале совершенствовала уже представленные продукты и анонсировала два важных обновления — разделы «Покупки» и «Маркет».

«Маркет» — это маркетплейс, где уже сейчас собраны предложения от 190 тысяч продавцов в 87 категориях. Он объединяет все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар.

«Покупки» — это бесконечная персонализированная лента в мобильном приложении «Вконтакте». В разделе отображается пользовательский контент, например фотографии, истории и статьи с товарами из AliExpress Россия и сообществ «Вконтакте». Благодаря возможностям соцсети потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа. Если чьи-то обзоры особенно нравятся, пользователь может подписаться на автора и читать его материалы в ленте новостей.

Развитие и запуск новых инструментов для бизнеса позитивно отразились на рекламной выручке «Вконтакте» в категории SMB: она выросла примерно на 40% год к году, несмотря на все еще сложные рыночные условия.