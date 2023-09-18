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Пользователи «Вконтакте» смогут благодарить авторов разовыми пожертвованиями

«Вконтакте» расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать творчество авторов, чтобы мотивировать их радовать аудиторию новым контентом. Также можно отправить пользователю подарок в виде яркого значка — и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.

Для отправки разового доната или уникального значка-реакции, достаточно нажать на иконку подарка в реакциях под публикацией. Сумму доната выбирает пользователь — она может составлять от 50 до 2 тыс. руб. Также в каталоге можно выбрать один или несколько значков. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки.

Дарья Рузанова, руководитель команды продукта «Сообщества Вконтакте», сказала: «Донаты зарекомендовали себя как эффективный способ отблагодарить и поддержать создателей контента. Во втором квартале 2023 г. VK Donut принёс авторам на 16% больше денег, чем в аналогичном периоде прошлого года — более 197 млн руб. Мы рады представить ещё больше возможностей получать поддержку для развития своих проектов. Такой формат доната позволит пользователям самим выбирать, когда и сколько они готовы задонатить сообществу».

Новый инструмент поддержки авторов постепенно станет доступен на всех платформах.

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