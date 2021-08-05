В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена»

Теперь в приложении «Яндекс» доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров «Яндекс.дзена». Ее можно смотреть в отдельной вкладке «Ролики» – кликнув на нее пользователь попадет в ленту с полноэкранными видеороликами. В «Ролики» можно попасть и из основной рекомендательной ленты «Яндекс.дзена».

В «Роликах» будут показываться вертикальные видео длиной до минуты. Многие авторы «Дзена» уже протестировали новый формат: короткие видео создают блогеры Сергей Дружко, Руслан Сабельгера, Sadfman, «Стас просто класс» Круглицкий и многие другие.

Создатели коротких роликов уже начали зарабатывать на этом формате. «Яндекс.дзен» запустил программу мотивации и на первом этапе выделил на вознаграждения блогерам 50 млн руб. Только в июле авторы коротких видео в «Дзене» заработали 7 млн руб. Принять участие в программе может любой блогер «Дзена»: для этого надо подать заявку.

«Формат коротких видео уже зарекомендовал себя во всем мире. Современные креативные блогеры охотно создают такой контент, а пользователи с удовольствием смотрят его, – сказал Виталий Григораш, директор по продукту, «Яндекс.дзен». – Мы наблюдаем это и в «Дзене»: ролики очень нравятся нашей молодой аудитории и скоро станут такими же популярными, как и другие форматы, с которыми наши пользователи уже давно знакомы».

С появлением отдельной ленты формат просто найти – при этом короткие видео продолжат встречаться и в персональной ленте «Дзена». Ролики можно лайкать и комментировать, а если хочется видеть блогера в своей ленте чаще – подписываться прямо во время просмотра. «Яндекс.дзен» также готовит функции для видеоблогеров – камеру и видеоредактор, которые позволят создавать, монтировать и редактировать ролики прямо в мобильном приложении «Яндекс».

В июле 2021 г. пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 млн минут, а количество просмотров роликов приблизилось к 20 млн в день. Сейчас бесконечная лента «Роликов» по отдельному табу доступна всем пользователям приложения «Яндекс» для Android и большинству людей, которые заходят в приложение на iOS. В ближайшие дни раздел станет виден всем.