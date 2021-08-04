«М.видео» и «Эльдорадо» бесплатно помогут обновить ОС ноутбука до Windows 11

«М.видео-Эльдорадо» в преддверии выхода новой версии ОС Windows оценила объём спроса на ноутбуки на российском рынке за последние семь лет, с момента выхода Windows 10. По данным «М.видео-Эльдорадо», россияне с 2015 г. приобрели порядка 11 млн штук мобильных компьютеров на Windows 10. Каждый четвёртый ноутбук россияне покупают в «М.видео» или «Эльдорадо». Эксперты сетей бесплатно помогут пользователям обновить операционную систему до Windows 11 после её старта осенью 2021 г. – достаточно будет принести своё устройство в ближайший магазин.

Продажи ноутбуков в розничном сегменте на российском рынке в первом полугодии 2021 г. могут превысить 77 млрд руб. и 1,3 млн штук. Каждый четвёртый ноутбук приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо» и более 85% продаж составляют устройства на операционной системе Windows 10. Последняя версия – Windows 10 – вышла в середине 2015 г. За последние пять лет по оценке «М.видео-Эльдорадо» на российском рыке было продано более 11 млн ноутбуков на этой ОС.

При выборе ноутбука пользователи все чаще обращают внимание на производительность и актуальные технические характеристики: время автономной работы, качество изображения, объём памяти и наличие встроенной камеры. Высокую позитивную динамику продолжают демонстрировать геймерские модели – в этом году каждый шестой проданный ноутбук игровой, их используют в том числе для работы с ресурсоёмкими программами. Инвестиционный спрос способствует увеличению доли ноутбуков стоимостью выше 40 тыс. руб.

Ещё одним трендом 2021 г. стало увеличение интереса к компактным и мощным моделям с экраном до 13 и 15 дюймов, которые удобнее транспортировать, также растут продажи ноутбуков с большим дисплеем от 16 дюймов для комфортной работы, учёбы, развлечений и решения других задач из дома. При этом порядка 60% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов. В топ-5 наиболее популярных производителей в количественном выражении на российском рынке вошли Asus, HP, Lenovo, Acer, а также Apple.

Компания Microsoft представила новую версию своей операционной системы – Windows 11. В частности, упрощен дизайн и пользовательский интерфейс, чтобы помочь пользователю выполнять повседневные задачи и вдохновить на творчество. От нового меню «Пуск» и панели задач до каждого звука, шрифта и иконки — всё сделано для простого комфортного управления. Меню «Пуск», используя возможности облака и Microsoft 365, открывает вам доступ к недавним файлам, на какой бы платформе или устройстве вы ни использовали их ранее, в том числе на устройствах Android или iOS.

Появились новые функции: Snap Layouts, Snap Group и Desktops — чтобы обеспечить еще большую многозадачность и контроль. Эти новые инструменты помогут удобно располагать окна, оптимизировать пространство экрана. Простой и лаконичный дизайн позволит видеть всё, что нужно. В Windows 11 чат из Microsoft Teams уже интегрирован напрямую в панель задач: доступно мгновенное общение с помощью текста, чатов, голосовых сообщений и видеосвязи с кем угодно и где угодно, какой бы платформой или устройством ни пользовался собеседник — ОС Windows, Android или iOS.

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Преимуществами новой версии пользователи лицензионной версии Windows 10 в России смогут воспользоваться уже этой осенью. При необходимости они смогут обратиться за консультацией в ближайший магазин «М.видео» или «Эльдорадо», где на сервисной зоне специалисты помогут с переходом на Windows 11. Полные условия программы по бесплатной установке новой операционной системы будут доступны на сайтах брендов после официального появления Windows 11. Среди минимальных системных требований для обновления: процессор (два ядра, Intel восьмое поколение, AMD Ryzen gen 2 (Zen+), Qualcomm 7c, 8c, 8cx), память – 4 ГБ, накопитель – 64 ГБ, экран – от 9 дюймов с разрешением 1366x768, безопасность – TPM 2.0 / UEFI Secured Boot, GPU – DirectX 12 compatible graphics / WDDM 2.x, разрядность ОС – только 64 бита.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» Олег Резников сказал: «С сохранением полностью удалённого или гибридного формата работы или учёбы в период пандемии COVID-19 сегмент ноутбуков продолжает пользоваться повышенным спросом, для многих это главный инструмент рабочих коммуникаций. Обновление Windows доступно бесплатно абсолютно всем пользователям, но может вызвать вопросы. Как официальный партнёр Microsoft в России, мы проводим обучение наших специалистов и будем рады совершенно бесплатно помочь всем с переходом на новую ОС – для этого достаточно принести ноутбук, купленный в любом месте, к нам в магазин и обратиться к персоналу».

Руководитель категории «Windows ПК» Microsoft в России Андрей Калугин отметил: «Windows 11 даёт пользователю простоту смартфона и облегчает решение всех привычных задач. Новые важные функции Windows 11 сделают организацию рабочего пространства простой и удобной, саму работу – продуктивной, а отдых – ярким. Наша цель заключалась в том, чтобы клиенты перешли от использования полезного инструмента, которому они доверяют, к по-настоящему приятному пользовательскому опыту. Мы рады совместной работе с группой «М.видео-Эльдорадо» по запуску новой операционной системы: специалисты магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» помогут покупателям выбрать лучший ноутбук на Windows 11, а также обновить компьютер на Windows 10 до новой ОС».