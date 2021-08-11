Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: беспроводные модели наушников впервые лидируют на российском рынке

Группа «М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок наушников за первые шесть месяцев 2021 г. Доля моделей с беспроводным подключением впервые превысила 50%, в том числе, True Wireless Stereo (TWS) наушники-вкладыши достигли 40% в количественном выражении от всех проданных в стране наушников. В январе-июне 2021 продажи всех наушников составили порядка 25,3 млрд руб. и 10 млн штук, что на 32% и 5% соответственно больше, чем годом ранее. Спрос в «М.видео-Эльдорадо» вырос за тот же период примерно на 47% в деньгах и 17% в штуках.

Драйвером российского рынка наушников остаются беспроводные модели, в текущем году они впервые занимают больше половины штучных продаж. Всего за первые шесть месяцев продано более 5,2 млн Bluetooth-наушников на сумму 22 млрд руб., что больше на 44% в штуках и 42% в деньгах. В штучных продажах «М.видео-Эльдорадо» Bluetooth-наушники по итогам января-марта 2021 г. заняли 65% в штуках и 90% в деньгах.

Наиболее востребованным типом наушников являются полностью беспроводные и автономные внутриканальные. На True Wireless Stereo приходится 4 из 10 проданных пар среди всех видов наушников. Спрос на сегмент относительного прошлого года вырос на 90% в штучном выражении и 58% в денежном. Средняя стоимость – 5 тыс. руб., что почти на 1 тыс. руб. ниже, чем годом ранее.

Топ-5 наушников на российском рынке, январь-июнь 2021 г. (в шт.): Xiaomi Earbuds Basic 2 – TWS; JBL C100SI – проводные наушники-вкладыши; Apple AirPods (2-го поколения) – TWS; Apple AirPods Pro – TWS; JBL T110BT – беспроводные наушники вкладыши.

Директор направления «Цифровая техника» группы «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский сказал: «Беспроводные наушники окончательно пришли на смену проводным моделям, в первую очередь, этому способствуют раздельные TWS-модели. Полностью беспроводные наушники дают свободу действий: в них удобно заниматься спортом, общаться по видео, смотреть сериалы и фильмы, или играть. Выбор таких аксессуаров становятся шире, а цена доступнее. Производители продолжают делать качество устройств выше, а также увеличивать их автономность и функциональность. В «М.видео» и «Эльдорадо» покупателям доступно более 500 TWS-наушников, которые одинаково удобно можно приобрести в ближайшем магазине или с быстрой доставкой на дом. Ряд аксессуаров находится в ценовом диапазоне до 1 тыс. руб.».