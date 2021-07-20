В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту

«М.видео» (группа «М.видео-Эльдорадо») объявила об организационных изменениях – к команде группы присоединился Андрей Павлович в качестве директора по логистике и фулфилменту.

Андрей Павлович в новой роли сфокусируется на цифровизации всех логистических процессов «М.видео-Эльдорадо» и построении фулфилмент-инфраструктуры, использующей развитую сеть магазинов как основу «капиллярной» логистики. Среди ключевых задач – развитие новых продуктов и бизнес-моделей последней мили для повышения качества клиентского сервиса и выстраивание глубокой и детальной аналитики и прозрачной системы мониторинга на каждом этапе движения товара для роста эффективности всех логистических процессов группы.

Директор по логистике и фулфилменту подчиняется генеральному директору «М.видео-Эльдорадо» Александру Изосимову.

Андрей работает в сфере управления дистрибуцией и логистикой почти 20 лет. В качестве директора цепи поставок в Ozon отвечал за операции, запуск и работу фулфилмент-центров, а также участвовал в разработке и внедрении новой долгосрочной стратегии развития компании. До прихода в «М.видео-Эльдорадо» Павлович занимал должность директора по логистике в «Перекрёсток впрок».

Ирина Дементьева в рамках текущей позиции директора по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой в прямом подчинении у Андрея Павловича продолжит отвечать за операционные процессы логистики и управления запасами, а также внедрение новых цифровых решений в операционную деятельность.

Генеральный директор группы «М.видео-Эльдорадо» Александр Изосимов сказал: «На фоне роста онлайн развитая сеть магазинов даёт «М.видео-Эльдорадо» существенные преимущества в скорости доставки и организации последней мили. Фулфилмент как комплекс мероприятий с момента оформления клиентом заказа до его получения становится важным направлением развития наравне с операционной логистикой. Как и в компании в целом, в логистической функции происходит много изменений, связанных с внедрением новых цифровых решений, продуктового подхода, что позволит нам создать гибкие дистрибуционные процессы, необходимые для расширения ассортимента и обеспечения готовности заказов в любом удобном для клиента месте в нужное время. Уверен, что благодаря опыту и экспертизе Андрея мы ускорим трансформацию и достигнем поставленных целей».

Андрей Павлович окончил Волжский государственный университет водного транспорта в 2000 г. по специальности «экономика и управление на транспорте», прошёл ряд курсов международных бизнес-школ в сфере управления логистикой и цепочками поставок (APICS CPIM, IMD Business school, Georgia Tech Scheller College of Business executives education). Начал свою карьеру в Heineken Group в качестве менеджера по логистике, после чего был назначен на должность директора направления. В 2009 г. присоединился к команде Coca-Cola HBC Russia в качестве менеджера по планированию по стране и в 2015 г. занял позицию директора по логистике. В 2018 присоединился к команде Ozon в качестве директора цепи поставок, с 2020 по 2021 возглавлял функцию логистики в «Перекрёсток впрок».