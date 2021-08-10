Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов

Группа «М.видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на роботы-пылесосы и другие модели техники для уборки на российском рынке – продажи «умных» пылесосов за первые шесть месяцев 2021 г. выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в «М.видео-Эльдорадо» – на 130%, это самая быстрорастущая категория пылесосов. Роботы-пылесосы впервые заняли 20% российского рынка пылесосов в штуках, ещё 25% приходится на вертикальные аккумуляторные пылесосы.

В первом полугодии в России было продано более 3 млн пылесосов на сумму около 29,7 млрд руб., что больше на 30% в штуках и 40% в деньгах, чем годом ранее. Каждый третий пылесос приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо».

Роботы-пылесосы увеличили долю в количественном выражении до порядка 20% (за последние пять лет она выросла более чем в 6,5 раз) и около 30% в денежном. Спрос на сегмент за год вырос в 2,1 раза в штуках и на 90% в деньгах. В «М.видео-Эльдорадо» продажи увеличились в 2,3 раза в штуках и в 2,6 раза в деньгах. Лидерами среди брендов являются Xiaomi, Tefal и Redmond. Самые продаваемые модели на рынке и в «М.видео-Эльдорадо» – Xiaomi Mop Essential SKV4136GL и SKV4093G, Tefal RG7455/7447 и RG6825WH.

Каждый четвёртый приобретённый пылесос пришёлся на беспроводные handstick модели – продажи выросли на 60% в штуках и более чем 40% в деньгах. В число наиболее популярных брендов у россиян вошли: Tefal, Samsung (благодаря успешному запуску серии Jet), Dyson и Bosch. При этом половина россиян делает выбор в пользу классических пылесосов с контейнерами для пыли или пылесборником, но ежегодно их доля в штуках классических пылесосов падает на 10%, и ожидается, что уже к концу года доля беспроводных пылесосов составит 50%. Ещё 5% штучных продаж заняли профессиональные хозяйственные и моющие пылесосы.

Директор направления «Бытовая электроника» группы «М.видео-Эльдорадо» Максим Гусев сказал: «Проводя большую часть времени дома во время пандемии, россияне продолжают инвестировать в комфорт и приобретают технику, которая упростит выполнение повседневных бытовых задач, сэкономит время и силы. Одним из трендов в сегменте пылесосов является рост популярности роботов-пылесосов. Среди их преимуществ: компактность, низкое энергопотребление, длительное время автономной работы, возможность удалённого управления, в том числе голосом, уборка по графику и в труднодоступных местах. Увеличению продаж способствует растущая популярность концепции «умного» дома, расширение ассортимента во всех ценовых сегментах, расширение возможностей, а также растущая доступность технологий и соответственно цены».