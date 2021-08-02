Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года

«М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок носимых устройств. В первом полугодии 2021 г. продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд руб., что на 15% и 55% соответственно больше, чем годом ранее. Спрос в «М.видео-Эльдорадо» вырос за тот же период на 37% в количественном выражении и примерно на 70% в денежном.

В первом полугодии текущего года умные часы заняли 55% российского рынка в штучных продажах, впервые опередив фитнес-трекеры. Порядка 10% из общего объёма сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребёнка и оставаться с ним на связи. В денежном объёме совокупная доля смарт-часов составила около 88%.

Лидировать среди производителей продолжает компания Apple, чья модель Watch Series SE (40mm) стала бестселлером как в «М.видео-Эльдорадо», так и на рынке в целом. При этом популяризации категории способствует расширение ассортимента другими производителями. В число пяти наиболее популярных производителей кроме Apple вошли Samsung, Jet, Huawei и Amazfit.

Продажи фитнес-трекеров за первые шесть месяцев 2021 г. в штуках прибавили порядка 45% в штуках и 12% в денежном выражении. Это востребованный сегмент, в котором регулярно появляются новые модели, а технические возможности и дизайн получают ряд улучшений. Умные браслеты знакомят пользователей с возможностями категории носимых устройств или остаются основным девайсом для тех, кто готов минимально вкладываться в покупку – средний чек составляет 2,4 тыс. руб. Самой популярной моделью в первом полугодии стал трекер Xiaomi Mi Smart Band 5, а Xiaomi Mi Smart Band 6, поступивший в продажу только в мае, замкнул топ-5 продаж. В число лидирующих производителей кроме Xiaomi также вошли Honor, Huawei, Jet и Samsung.

Директор направления «Цифровая техника» группы «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский сказал: «В категории носимых устройств россияне стали всё чаще инвестировать в более функциональные девайсы – смарт-часы. В период пандемии они помогают следить за состоянием здоровья и эффективнее заниматься физической активностью, выполняют функцию умного ассистента в связке со смартфоном, позволяя общаться и безопасно совершать бесконтактные платежи. Возможности смарт-часов становятся понятнее для широкой пользовательской аудитории, а сами аксессуары узнаваемой и неотъемлемой частью повседневного образа жизни. «М.видео-Эльдорадо» продолжает укреплять позиции в сегменте носимых устройств и продаёт уже каждый четвёртый аксессуар в России. Мы предлагаем покупателям не только широкий ассортимент, ключевые новинки и выгодные промопредложения, но и удобный бесшовный сервис для покупки, включая тестовые зоны в магазинах, доставку за 2 часа или самовывоз за 15 минут».