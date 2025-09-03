«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Уфе

Скорость загрузки интернет‑данных в устройствах жителей Уфы увеличилась более чем на 10%. «МегаФон» реализовал в столице Республики Башкортостан проект по техническому тюнингу сети. В результате уфимцы получили улучшенное качество звонков и цифровых сервисов.

Работы велись в летние месяцы в центральной и южной частях Уфы, включая ряд пригородных поселков. Обновление затронуло жилые кварталы, торговые центры, промышленные предприятия, зоны отдыха и санатории. Отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам — авто‑ и ж/д вокзалам.

На начальном этапе специалисты провели драйв‑тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: настроили радиопараметры, изменили азимуты и углы наклона антенн. Настройки телеком-оборудования были улучшены с учётом изменений в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки онлайн-сервисов и эффективность использования частотного ресурса оператора.

«За год ежемесячное потребление мобильного интернета в Уфе увеличилось на 10%. Учитывая постоянное развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, системная модернизация сети является необходимостью. Здесь мы в первую очередь идем через рациональное использование частотного ресурса. Правильные настройки помогают разгрузить линии связи, увеличить скорость скачивания в смартфонах уфимцев и создать условия для роста числа абонентов в будущем», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

В ближайшие месяцы техническая служба оператора также оптимизирует сеть в северной части столицы региона.