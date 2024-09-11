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«СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России.

Жителей Башкортостана подключат к новому провайдеру цифровых сервисов в любом отделении Сбербанка. Оформить цифровую карту можно также самостоятельно через мобильное приложение или на сайте оператора. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«СберМобайл» активно расширяет территорию присутствия. Летом 2024 г. компания начала предоставлять услуги связи в семи регионах Северного Кавказа и объявила о планах запуска в Крыму до конца года.

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