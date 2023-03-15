В Башкортостане на «Эларскан» оцифруют около четырех тысяч уникальных документов

В Национальный литературный музей Республики Башкортостан поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Национальный литературный музей Республики Башкортостан открылся 6 января 2000 г. в Уфе. В его составе пять филиалов: музей Мажита Гафури, музей Арслана Мубарякова, музей Мухаметсалима Уметбаева, музей Мифтахетдина Акмуллы, музей Шайхзады Бабича.

«Музей ведет научно-фондовую, научно-исследовательскую работу, осуществляет выставочную, просветительско-пропагандистскую деятельность, является методическим центром для своих филиалов и литературных музеев республики, организует научно-исследовательские экспедиции, конференции, проводит конкурсы, викторины и другие мероприятия литературного направления, - сказала заместитель директора музея Айгуль Зулкарнаева. - Мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями города и республики. Фонд музея собирался из книг, рукописей, личных вещей писателей, элементов определенной исторической эпохи и еще многих других экспонатов».

С помощью нового профессионального сканера планируется оцифровка рукописей известных писателей, редких книг, различных документов, которые хранятся в фондах Национального литературного музея Республики Башкортостан.

«Объем работы – около 4000 документов, - отметила Айгуль Зулкарнаева. - Например, рукописи видных поэтов и писателей Башкортостана Рами Гарипова, Равиля Бикбаева, Марата Каримова, Абдулхака Игебаева, Ахиярка Хакимова, Гилемдара Рамазанова, Яныбая Хамматова, Мусы Гали и др. Также редкие книги, которые были изданы до 1949 г.».

В музее отмечают, что многие культурные учреждения республики уже пользуются сканерами линейки «Эларскан».