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«Ростех» организовал серийное производство БАС-200 в Башкортостане

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» организовал в Башкортостане серийный выпуск первой отечественной сертифицированной беспилотной авиационной системы вертолетного типа – БАС-200. Беспилотник представлен на стенде республики на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственная площадка, на которой начата сборка серийных образцов БАС-200, – Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России».

«БАС-200 – очень важный для нашей страны беспилотник, который может выполнять различные задачи – от поисково-спасательных работ и мониторинга местности до транспортировки грузов, в том числе на труднодоступных территориях. Он хорошо зарекомендовал себя в ходе испытаний, в том числе в суровых погодных условиях Крайнего Севера. К аппарату проявляют интерес многие регионы страны. Серийное производство БАС-200 на КумАПП в перспективе позволит закрыть потребности в этих БПЛА», – отметили в авиационном комплексе «Ростеха».

Беспилотник БАС-200 разработан Национальным центром вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова. Беспилотник спроектирован по классической одновинтовой схеме, оснащен роторно-поршневым двигателем. Беспилотная авиационная система состоит из наземной станции управления с рабочими местами внешнего пилота и оператора целевого оборудования, двух БПЛА вертолетного типа и транспортного контейнера. Управление БПЛА может осуществляться на расстоянии до 100 км от базовой станции.

«Большая грузоподъемность беспилотника обеспечивает его многофункциональность. БАС-200 может нести различное мониторинговое оборудование. Это позволяет использовать его для мультиспектральной съемки, которая применяется в геологоразведке, лесном и сельском хозяйстве, а также для экологического и инфраструктурного мониторинга. Мы ведем подготовку контрактов на поставку БПЛА в интересах различных региональных служб, также к нам поступают запросы от лизинговых компаний, – отметили в холдинге «Вертолеты России».

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При передаче управления от станции к станции дальность полета беспилотника составляет до 400 километров. Продолжительность полета с полезной нагрузкой – до четырех часов.

Основные задачи БАС-200 – перевозка грузов, поисково-спасательные работы, геологоразведка, авиапатрулирование лесного хозяйства и мониторинг линейных объектов – шоссейных и железных дорог, трубопроводов и линий электропередачи. На беспилотный вертолет возможна установка широкого перечня оборудования – гравиметра, магнитометра, спектрометра, гиростабилизированной оптико-электронной системы и т.д.

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