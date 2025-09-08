Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве

«Башкирская мясная компания» (БМК, входит в группу «Таврос») совместно с ИТ‑разработчиком «Смарт Технологии Инвест» завершили реализацию проекта по созданию отечественного программного обеспечения «Пульс.ЦСС» — системы для управления свинокомплексами и учета животных, которая полностью замещает зарубежные аналоги. Об этом CNews сообщили представители ГК «Таврос».

Проект реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ). Общая стоимость проекта составила 30 млн руб., сумма гранта — 20 млн руб.

Система «Пульс.ЦСС» направлена на полную цифровизацию всей цепочки процессов на свинокомплексе. Система интегрируется с технологическим оборудованием фермы и позволяет собирать данные в круглосуточном режиме, а главное, — анализировать их «по шагам», выявлять закономерности и оптимизировать производство.

Один из ее ключевых элементов — мобильное приложение, которое позволяет сотрудникам свинокомплексов вводить данные о состоянии животных, кормлении, ветеринарных процедурах, а также отслеживать показатели в реальном времени. Информация синхронизируется с центральной системой, а значит вся динамическая аналитика по предприятию доступна в режиме реального времени.

«Благодаря гранту РФРИТ нам удалось создать необходимое для стабильного развития животноводства решение. Разработчики не только уложились в плановые сроки, но и уже вывели функциональную MES-систему на рынок. С «Пульс.ЦСС» мы получаем единый поток данных, что помогает нам повышать рентабельность. После внедрения нового софта улучшилась конверсия корма, а выход мяса на свиноматку вырос на 5%. Кроме того, мы добились сокращения потерь из-за нештатных ситуаций более чем в два раза», — отметил управляющий директор группы «Таврос» Сергей Новосад.

Российский продукт уже внедряется другими производителями свинины в стране. По данным на август 2025 г., система охватила 36,5% поголовья свиноматок в России.

«В постоянном контакте с клиентами мы продолжаем развивать функционал системы, в том числе создаем новые модули. Один из них предназначен, для взаимодействия с государственными информационными системами, например, с компонентом «Хорриот» в области ветеринарии», — сказал технический директор ИТ-компании «Смарт Технологии Инвест» Александр Милейковский.

Кроме того, разработчики расширяют продуктовую линейку для свиноводческой отрасли, внедряя решения на основе искусственного интеллекта и машинного зрения. Такое ПО необходимо в том числе для контроля микроклимата и предиктивной аналитики работы инженерных систем на предприятиях.