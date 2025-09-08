Разделы

Милейковский Александр


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Милейковский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

СТИ - Смарт Технологии Инвест - STI - Smart Technologies Invest 2 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 976 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 855 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
СТИ - Смарт Технологии Инвест - Пульс.ЦСС 3 1
Новосад Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 1
Зоология - наука о животных 2749 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Короткая ссылка
