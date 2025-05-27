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UserGate SIEM доступен для приобретения в Белоруссии

UserGate, российский разработчик программно-аппаратных комплексов сетевой безопасности и ИБ-решений, официально объявляет о старте продаж UserGate SIEM на территории Белоруссии. Это стало возможным благодаря успешному прохождению сертификации решения UserGate SIEM по требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Для заказчиков решения UserGate в Белоруссии сертификация, в первую очередь, обеспечивает ускоренные сроки внедрения, поскольку позволит поставлять продукт без повторных проверок. Соответствие стандарту СТБ 34.101.74-2017 (п. 7.3) подтверждает, что решение может использоваться во всех аттестованных информационных системах, кроме обработки данных с грифом «Государственные секреты».

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«С 2020 г. UserGate создает SIEM-сиcтему, которая сочетает в себе мировой опыт ведущих производителей и собственный инновационный подход. Сертификация в Республике Беларусь — важный шаг, направленный на то, чтобы принести на рынок Союзного государства современное решение для анализа угроз, мониторинга данных и автоматизации реагирования. UserGate SIEM - не просто инструмент, а стратегический актив для безопасного и беспрерывного развития бизнеса в условиях меняющегося ландшафта киберугроз», — сказал менеджер по развитию UserGate SIEM Дмитрий Чеботарев.

UserGate SIEM – экосистемный SIEM с функциональностью IRP/SOAR и поддержкой гибридных инфраструктур. Использование решения обеспечит заказчикам гибкий подход к построению безопасной ИТ-инфраструктуры и своевременное предотвращение инцидентов безопасности.

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