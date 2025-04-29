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Релиз 7.3 разделил UserGate SIEM и UserGate Log Analyzer на отдельные продукты

UserGate сообщает о релизе обновленной до версии 7.3 собственной операционной системы, включающей разделение UserGate Log Analyzer и UserGate SIEM на самостоятельные продукты. Нововведения направлены на повышение специализации решений. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Внедрение кластерной архитектуры для обоих продуктов, согласно исследованиям отдела продуктовой аналитики UserGate, отвечает ожиданиям рынка. Почти 60% пользователей ИБ решений нуждаются в отказоустойчивости для Log Analyzer, а более 45% пользователей рассматривают SIEM-системы с поддержкой кластеризации. Особенности кластеризации UserGate Log Analyzer и UserGate SIEM заключаются в минимизации простоев за счет автоматического перераспределения нагрузки между узлами кластера при сбоях, последовательных обновлениях в круглосуточном режиме и безопасности данных за счет резервирования информации.

«Кластеризация — не просто тренд, а необходимость для современных отечественных компаний, заинтересованных в комплексной защите своей цифровой инфраструктуры. Наше исследование подтвердило, что бизнес ждет решений, которые сочетают мощную аналитику с высокой производительностью, функциональностью и отказоустойчивостью, поэтому разделение UserGate Log Analyzer и UserGate SIEM на отдельные продукты стало логичным шагом, — сказал Дмитрий Чеботарев, менеджер по развитию UserGate SIEM. — Исторически UserGate SIEM развивался на базе UserGate Log Analyzer, но с релизом 7.3 оба решения становятся автономными продуктами. Это позволит улучшить функциональность продуктов – каждый из них получит собственную специализацию и уникальные возможности, адаптированные под конкретные задачи бизнеса. Так, Log Analyzer фокусируется на анализе логов, их долгосрочном хранении и снижении нагрузки на межсетевые экраны, а SIEM обеспечивает сбор, мониторинг, анализа данных и реагирование на угрозы».

Кластеризация в рамках релиза 7.3 позволят оптимизировать производительность UserGate SIEM и UserGate Log Analyzer – разделение снизит нагрузку на ресурсы и упростит настройку под индивидуальные потребности.

Дистрибутивы и документация релиза UserGate NGFW 7.3 уже размещены на официальных ресурсах UserGate и доступны для заказчиков и партнеров компании.

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