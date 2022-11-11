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Рободоставка «Почты России» теперь доступна на iPhone

Доставка отправлений из отделений с помощью беспилотных роботов-доставщиков теперь доступна в приложении «Почты России» на iOS. Всего в проекте участвует 32 отделения в Москве, Мурино, Ленинградской области и в Иннополисе, Республика Татарстан. Радиус доставки составляет 2 километра, стоимость – 1 руб.

Проект по доставке с помощью роботов стартовал в конце 2021 г. За это время его география расширилась до трёх регионов, а охват клиентов достиг почти 300 тыс. человек. Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с роботом «Яндекса» в интерфейсе приложения. Полный список отделений и зон можно посмотреть на сайте компании.

Сотрудники отделения загружают посылку в робота, после чего он отправляется по указанному пользователем адресу. Клиент при этом получит push-уведомление и сможет отследить в мобильном приложении оставшееся время до прибытия робота, посмотреть его местоположение на карте. Когда робот приехал, клиенту придет push-уведомление о прибытии и SMS с кодом, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать. Если клиент не на месте и не может выйти за заказом, робот после 15-минутного ожидания вернется обратно в отделение и оставит посылку там. После этого доставку можно будет заказать повторно.

«Наши клиенты оценили рободоставку не только как технологическую инновацию, которой можно воспользоваться из любопытства, но и как удобную услугу. Многие заказывают ровер ко времени возвращения домой с работы или после прогулки с собакой. Уверен, что благодаря появлению нового функционала на iOS, ещё больше людей смогут оценить качество и удобство услуги», – сказал руководитель проекта Руслан Валиев.

«Яндекс» в проекте выступает как логистический партнер, предоставляя «Почте России» своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. От прошлых моделей они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съёмную батарею.

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