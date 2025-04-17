В «Авито» рассказали, во сколько обойдется летний корпоратив в загородном доме в популярных регионах

«Авито Путешествия» и «Авито Услуги» посчитали стоимость празднования летнего корпоратива в семи регионах страны: Московской области, Ленинградской области, Татарстане, Калининградской области, Краснодарском крае, Нижегородской области и Карелии. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Путешествий», в среднем по России цена забронированного этим летом посуточного дома площадью более 200 кв. м с разрешением проводить вечеринки составляет 22,13 тыс. руб. в сутки. Наибольшая стоимость аренды загородных объектов для корпоративов отмечалась в Московской и Ленинградской областях — 32,59тыс. руб. и 26,33 тыс. руб. за ночь соответственно. Самые доступные варианты для празднования можно найти в Татарстане (18,49 тыс. руб.) и Карелии (20,92 тыс. руб.).

На комплекс услуг, который включает аренду необходимого оборудования и реквизита, оформление пространства, световое шоу и шоу мыльных пузырей, услуги ведущего, а также выступления танцора и аниматора, в среднем по России стоит закладывать 40,4 тыс. руб. По данным «Авито Услуг», вместе эти позиции дороже всего обойдутся желающим отпраздновать летний корпоратив в Московской (82,,16 тыс. руб.), Нижегородской (51,25 тыс. руб.) и Калининградской (43,79 тыс. руб.) областях. Самые доступные цены на комплекс праздничных услуг — в Ленинградской области (33,28 тыс. руб.) и Карелии (34,62 тыс. руб.).

Из представленных услуг год к году сильнее всего вырос спрос на световые шоу (в 6,8 раза), архитектурный свет (в 6,3 раза), оформление кенди-бара (в три раза), оформление объемными буквами и цифрами, а также услуги флориста (в 2,6 раза в обоих случаях). Предложение сильнее всего увеличилось в сегменте услуг по организации архитектурного света (в 2,1 раза).

Таким образом, летний корпоратив при праздновании в загородном доме обойдется в среднем по стране в 62,53 тыс. руб.. Дороже всего праздник будет стоить в Московской (114,75 тыс. руб.), Нижегородской (74,12 тыс. руб.), Калининградской (68,5 тыс. руб.) областях и Краснодарском крае (67,03 тыс. руб.). Самая низкая стоимость среди топ-7 регионов вышла в Карелии (55,53 тыс. руб.).