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«Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре

ИТ-компания «Эвотор» представила новый компактный многофункциональный смарт-терминал «Эвотор 6». В небольшом корпусе помещаются три устройства: касса, терминал для приема безналичных платежей и сканер. «Эвотор 6» оптимизирован для продажи маркированного товара и уличной торговли. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор».

Новый смарт-терминал «Эвотор 6» разработан с учетом потребностей клиентов в мобильных многофункциональных устройствах, обеспечивающих быстрое обслуживание.

«Эвотор 6» позволяет принимать любые виды платежей: банковской картой, наличными, смартфоном и по QR-коду. Встроенный профессиональный сканер с камерой 5 МП позволяет быстро считывать штрихкоды, коды маркировки и QR-коды.

«Выпуская "Эвотор 6" на рынок, мы хотели добиться максимального соответствия ожиданиям нашего клиента: компактность, многофункциональность, производительность, возможность приема разных видов оплаты, а также использования в различных условиях, в том числе без подзарядки и на улице. Наш новый смарт-терминал станет оптимальным решением для небольших магазинов с маленькой или даже отсутствующей кассовой зоной, предприятий общепита и сферы услуг на выезде, дистанционной и рыночной торговли, курьерской доставки. Важной характеристикой я считаю наличие качественного встроенного сканера, работающего с маркированным товаром. Таким образом, «Эвотор 6» ― это доступное экономичное устройство, в моменте закрывающее основные потребности большинства торговых точек», ― сказал Арсен Хндамян, директор по производству «Эвотора».

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«Эвотор 6»

Онлайн-касса «Эвотор 6» работает автономно весь день, без подзарядки до 12 часов. Терминал имеет эргономичные формы и весит всего 450 грамм. А большой экран 6,5 дюйма с разрешением 1600х720 пикселей позволяет комфортно работать с товарами в кассовой программе, с электронными документами и другими приложениями. Смарт-терминал работает даже при минусовых температурах ― до -10℃. С ним можно не переживать за интернет, т. к. он поддерживает качество связи 4G и Wi-Fi 5G. «Эвотор 6» обеспечивает высокую скорость работы, чеки печатает, почти как «большая касса» со скоростью 70 мм/с, а металлическая гребенка упрощает отрыв ленты, тем самым экономя ее расход. Смарт-терминал справляется с загрузкой и хранением объемных товарных баз, электронных документов и данных приложений, т.к. имеет большой объем памяти и возможность расширения дополнительной SD-картой.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Зарядка тоже новая, в сравнении с другими моделями «Эвотора» – через универсальный USB-C кабель, как у большинства смартфонов на Android.

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«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс. В стране активировано более 950 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».

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