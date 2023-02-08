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«МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию

МТС запускает онлайн-сервис для предприятий торговли по подключению POS-кредитования. На сайте банка в разделе «Рассрочка и кредит на покупки товаров и услуг» потенциальные партнеры могут оставить заявку и продавать товары и услуги в рассрочку или кредит от «МТС банка». Воспользоваться сервисом могут как онлайн-, так и офлайн-продавцы.

Партнеры могут выбрать: рассрочки в диапазоне от 6 до 48 месяцев с предоставлением скидки для клиента и кредит от 6 до 36 месяцев без предоставления скидки. Кроме того, торговым партнерам доступны два типа подключения: без интеграции за один день для продаж через мессенджеры, соцсети и по телефону с помощью создания ссылки на анкету, или в течение трех дней с установкой кнопки на свой сайт и интеграции по API для автоматизации процесса кредитования дней.

По подсчетам аналитиков «МТС банка», рассрочки и кредиты на 35% повышают конверсию в покупку и на 50% увеличивают средний чек продавца, так как дают возможность покупать более дорогие товары и услуги. При этом одобрение получает более 70% заявок, что выше, чем в среднем по рынку.

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