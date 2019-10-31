МКБ предложил бизнесу онлайн-кассы

МКБ вместе с компанией-партнером «Аванпост» предложил малому и среднему бизнесу онлайн-кассы MSPOS-K. Онлайн-кассы являются необходимым инструментом автоматизации бизнеса, помогают сделать процессы более понятными и управляемыми. Касса совмещает в себе компьютер, принтер чеков и сканер штрих-кодов, и подходит предприятиям сферы торговли, услуг, общепита, интернет-магазинам, а также транспортным компаниям.

«В 2019 г. практически все компании сферы услуг обязаны перейти на онлайн-кассы и передавать данные о продажах в ФНС. 54-ФЗ обязывает каждое юрлицо и ИП иметь онлайн-кассу для расчетов, – отметил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. – Мы предлагаем своим клиентам не искать эту услугу на стороне. Вместе с компанией "Аванпост" банк реализует онлайн-кассы, которые учитывают все требования 54-ФЗ».

Банк предлагает услугу «касса под ключ», включающую в себя регистрацию кассы в ФНС, настройку и подключение, а также обучение персонала. Начать работать с кассой просто: нужно оставить заявку на подключение, специалисты банка сами произведут все необходимые манипуляции и привезут уже работоспособную кассу.

Стоимость кассы на 15 месяцев составит 26,7 тыс. руб., на 36 месяцев – 33,7 тыс. руб.